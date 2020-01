Johanniter bringen Hilfspakete aus Hann. Münden in die Ukraine

Insgesamt 3600 Spendenpakete sind bei der „Johanniter-Weihnachtstrucker“-Aktion zusammengekommen, an der sich auch viele Menschen aus dem Altkreis Münden beteiligt haben.

Jetzt, nach Weihnachten, ist der Konvoi an seinem Ziel angekommen. Über 100 Helfer sind ehrenamtlich unterwegs, um die Pakete in die Zielorte zu bringen. Sie bringen eine Hilfslieferung mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem Spielzeug nach Südosteuropa und verteilen sie an bedürftige Kinder, Senioren und Familien.

Der offizielle Startschuss für die Fahrten war kurz vor Weihnachten in Hannover. „Mein Dank geht an alle, die ein Paket gepackt oder finanziell die Aktion unterstützt haben. Ob privat in der Familie oder als Mitarbeitender in einer Firma, Organisation oder Behörde. Ein großes Dankeschön auch an die vielen ehren- wie hauptamtlichen Johanniter, die in den Verbänden vor Ort die Aktion tatkräftig unterstützen.

Und ganz besonders möchte ich mich bei unseren 18 Johanniter-Weihnachtstruckern bedanken, die sich am 26. Dezember auf den langen Weg in die Ukraine machen. Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich. Insbesondere in der Weihnachtszeit, die die meisten im Kreise ihrer Lieben verbringen“, sagte Hans Joachim Halbach, Mitglied im Regionalvorstand der Johanniter in Niedersachsen Mitte.

Michele Sciacca, Gruppenführer Logistik und Technik und stellvertretender Leiter Ehrenamt aus dem Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer, leitet den Konvoi. Er hat ihn bereits im vergangenen Jahr in die Ukraine geführt. „Strahlende Kinderaugen und die Begegnung mit den Menschen in der Ukraine lassen die Anstrengungen der Fahrt und der Vorbereitung vergessen.

Das sind besondere Momente – das ist der Grund, warum ich das mache“, bringt der Familienvater es auf den Punkt.

Unterstützt wird die Aktion „Johanniter-Weihnachtstrucker“ vom Deutsch-Ukrainischen Forum mit Hauptsitz in Berlin.