Schlagzeuger aus Leidenschaft

Schon Roger Whittaker sagte: „Abschied ist ein scharfes Schwert“. Das meint auch Jürgen Rensberg aus Hemeln. Für ihn ist die Zeit gekommen, sich von seinem Musikerleben als Schlagzeuger aus gesundheitlichen Gründen zu verabschieden.

Von Margitta Hild

„Beim Aufbau ist immer jemand da, der mit anfassen kann, doch hier zu Hause muss ich es alleine wieder hinauf schleppen. Alles in allem wiegt das Schlagzeug um die 100 Kilogramm. Die Musik fehlt mir und es ist auch sehr viel Wehmut dabei“, erzählt Rensberg, während er die Fotos aus seinen Musikerjahren betrachtet.

Musiker in diversen Bands

Rensberg blickt auf ein langes Musikerleben zurück, das er immer neben dem Beruf geführt hat. Als Autodidakt hat er mit 28 Jahren angefangen, Schlagzeug zu lernen. So hat er immer nach Gehör gespielt. „Mein erster Auftritt war im Jahr 1969 als Aushilfsschlagzeuger auf dem Schützenball in Mielenhausen. Dann ging es los. Über einen Bandkollegen habe ich zwei Jahre in Kassel in der „Kapelle Otto Krüger“ gespielt“, erzählt er. Bei mehrtägigen Festen damals hat oft eine einzige Kapelle die Tanzmusik gespielt, was dann an drei Tagen 39 Stunden Tanzmusik für die Musiker bedeutete. „Da durfte ich am vierten Tag die Kaffeetasse nicht mehr vollschütten, weil die Hände derart zitterten“, erzählt Rensberg lachend. Immer wieder fungierte er bei unterschiedlichen Bands und Kapellen als Springer, wenn Musikerkollegen nicht vom Beruf freigestellt, oder anderweitig an dem Termin verhindert waren.

Gründung eines Duetts

Nachdem er ab 1971 in Bands wie „Pik-As“ oder der „Keller Combo“ aus Knutbühren spielte, fand Rensberg seit 1971 in Dirk Bode für die folgenden 11 Jahre einen Bandkollegen. Als Duett sangen sie zweistimmig, machten Späßchen und der Erfolg bescherte ihnen regelmäßig Folgebuchungen. „In einer Familie haben wir in Folgejahren einen großen Geburtstag, die Hochzeit der Kinder sowie die goldene Hochzeit von Oma und Opa bespielt. Teilweise wollten die Leute uns nicht mehr von der Bühne lassen“,erinnert sich Rensberg. Einmal hatten wir in Zorge (Harz) mit den „Adelebser Blasmusikanten“ einen Umzug mit circa 30 Musikern. „Drei Tage Schützenfest, und beim einläutenden Umzug regnete es derartig, dass uns das Wasser vorne zu den Schuhen reinlief und hinten wieder raus. Die folgenden zwei Tage haben wir mit nassen Schuhen gespielt, weil niemand welche zum Umziehen hatte. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch“, schwelgt Rensberg in Erinnerungen.

Es sind die Anekdoten aus einem Musikerleben, die das Zuhören so unglaublich kurzweilig machen. „Der Alkohol beflügelt ja auch und macht ein wenig zugänglicher. Manche Bandkollegen waren solche „Schmeckefüchse“, die sind jeden Abend mit einer anderen abgezogen. In der Zeit sind auch einige Ehen kaputt gegangen, wenn‘s danach rauskam. Aber ich konnte meiner Familie immer in die Augen blicken, wenn ich nach Hause kam. Für mich war das nichts“, erzählt Rensberg.

Später Musikunterricht

Von 1992 bis 2012 spielte Rensberg beim Musikverein Ziegenhagen. Während dieser Zeit wurde es notwendig nach Noten zu spielen und in der Musikschule Hann. Münden nahm er zum ersten Mal in seinem Musikerleben professionellen Unterricht.

Jürgen Rensberg wünscht sich, dass sein Schlagzeug in gute Hände kommt, „doch wenn es vom Hof fährt, darf ich nicht hinterhergucken“. Das zwei Jahre alte „Sonor Pro Lite“, einem High End Schlagzeug, bestehend aus Snare, vier Toms, Bassdrum, vier Becken, Ersatzfellen, Sitz und zugehörigen Koffern wird für 3250 Euro (Anschaffungskosten circa 6000 Euro) den Besitzer wechseln.