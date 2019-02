"Jugend musiziert": Drei Kinder aus Hann. Münden machen mit 

Hann. Münden - Im aktuellen Wettbewerb Jugend musiziert ist Hann. Münden gleich dreimal vertreten: Die Schwestern Mina und Sara Gicevic sowie Daniel Basalo.

Ihr gutes Gespür für Musik haben Mina, Selma und Sara Gicevic vielleicht von Papa Almir geerbt: Der 50-Jährige spielt seit 40 Jahren Akkordeon. Für ihn ist die Musik nicht nur ein Hobby, sondern ein Teil seiner Persönlichkeit.

Als er 2002 mit seiner Frau Meleka aus Serbien nach Deutschland kam, hat ihm die Musik viel Kraft gegeben, berichtet der Zahnarzt. Die Musik als Kraftquelle zu nutzen, möchte das Ehepaar auch ihren Kindern ermöglichen.

Die zehnjährige Mina spielt Geige und hat beim aktuellen Jugend-musiziert-Wettbewerb einen zweiten Preis erhalten. Es war ihr erster Wettbewerb, doch Auftritte kennt sie schon – aus dem Streichhölzchen-Orchester ihrer Lehrerin Heike Catalan.

Mina ist begeistert von ihrer Geige, interessiert sich jedoch vielseitig: Neben Schwimmen im Verein tanzt die Grundschülerin gerne und bringt sich mithilfe des Internets selber Sprachen bei. Gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Schwester Sara schreibt sie gerne Texte und spielt dazu Musik.

Sara spielt Gitarre und hat sogar einen ersten Preis bei Jugend musiziert erhalten. Sie spielte im Duett mit David Schrader aus Duderstadt, zum Üben trafen sie sich in Göttingen. „Ich habe schon an mehreren Wettbewerben teilgenommen, am besten hat mir aber die Solowertung gefallen. Das möchte ich auch nächstes Jahr wieder versuchen. Die Wertung der Jury hat mich total motiviert.“ Die Schülerin des Grotefend-Gymnasiums, die sich besonders für Chemie und Sprachen interessiert, schwimmt wie ihre beiden Geschwister jeden Freitag bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Da sie und ihre 13-jährige Schwester Selma erst eine Stunde später Unterricht haben als Mina, helfen sie ehrenamtlich bei der Betreuung der jüngeren Kinder mit.

Selma spielt wie Sara seit sechs Jahren ein Instrument – Klavier. Ob sie nächstes Jahr bei Jugend musiziert teilnehmen möchte, weiß sie noch nicht. Aktuell ist die Gymnasiastin, die sich sehr für Biologie interessiert, auf der Suche nach einem Leihhund zum Spazieren gehen.

Dieses Projekt werden sie nach dem anstehenden Umzug in ein eigenes Haus angehen. Neben der Vorliebe für die Musik und für Gesang liest die gesamte Familie auch gerne: Favoriten sind Herr der Ringe und Harry Potter. Was die musikalische Karriere ihrer Töchter angeht, sind die Eltern ganz entspannt: „Sie sollen beruflich einmal machen, was sie möchten und wir werden sie dabei unterstützen.“, sagt Mama Meleka und Papa Almir fügt hinzu: „In meine Kinder zu investieren, ist eine Investition in die Zukunft.“

Für Daniel Basalo war es die erste Teilnahme bei Jugend musiziert: „Vorher war ich etwas aufgeregt, doch beim Spielen ganz ruhig“, sagt der Elfjährige, der sich auch eine Teilnahme an weiteren Wettbewerben vorstellen kann. Bei Jugend musiziert wurde er mit einem zweiten Preis ausgezeichnet.

+ Daniel Basalo mit seiner Geige. © Maelene Lindgren

Im späteren Leben würde er jedoch eher einen grafischen Beruf ergreifen: Daniel liebt Zeichnen. „Zuerst habe ich nur Autos gezeichnet, mittlerweile auch Häuser und Landschaften“, erzählt der Gymnasiast, der in die sechste Klasse geht. Die Vorliebe für Autos beschränkt sich nicht nur aufs Zeichnen: „Mein Lieblingsauto ist der Aston Martin“, sagt Daniel und fügt lachend hinzu: „Das passt ja zur Geige“. Auf die Geige kam er in der ersten Klasse, da sein Bruder damals auch Geige spielte. „Der mag heute aber lieber Fußball“, berichtet Daniel, der nebenbei noch Tennis spielt. Auf der Geige gefällt ihm besonders das Allegro Fiocco, da er hohe Töne auf der Geige schöner findet. Am Sonntag wird er ebenfalls beim Preisträgerkonzert sein und ein Stück des Komponisten Ferdinand Küchler spielen, „das ist ein bisschen wie Vivaldi“.

Das Preisträgerkonzert des regionalen Jugend-musiziert-Wettbewerbes findet am Sonntag, 10. Februar, ab 11.15 Uhr im Rittersaal des Welfenschlosses in Hann. Münden statt. Der Eintritt ist frei.