„Erschreckende Zahlen“ bei Polizei-Kontrollen auf der A7

Die Göttinger Autobahnpolizei hat nach den schweren Unfällen auf der Autobahn A7 zwischen Hann. Münden/Lutterberg und Kassel/Nord in Fahrtrichtung Süden mit ihren angekündigten Geschwindigkeitskontrollen begonnen. Wegen der gehäuften Zahl an Unfällen mit Lastwagen auf der A7 sollte es vor allem Kontrollen der Polizei geben, ob Lkw-Fahrer Sicherheitsabstände und die vorgeschriebene Geschwindigkeit einhalten.

Bei der Kontrolle auf der A7 seien laut Polizei am Montag, 24. Februar, in der Zeit zwischen 7.30 und 14 Uhr in dem Autobahn-Abschnitt zwischen Hann. Münden/Lutterberg und der hessischen Landesgrenze insgesamt 538 Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen worden.

A7 bei Kassel: Polizei sieht erschreckende Zahlen auf Autobahn bei Lkw-Fahrern

In 73 Fällen seien es Lkw-Fahrer gewesen. Das seien „erschreckend hohe Zahlen“, sagte Matthias Rink, Leiter der Autobahnpolizei Göttingen. In dem Autobahn-Abschnitt auf der A7 gilt für Lkw eine Begrenzung auf 60 Stundenkilometer und ein Überholverbot. Pkw dürfen in diesem Abschnitt auf der A7 bei Kassel mit maximal 100 Stundenkilometern unterwegs sein.

Den Spitzenwert bei der Polizei-Kontrolle auf der Autobahn A7 erreichte ein Lkw-Fahrer, der mit 99 Stundenkilometern fuhr. Er muss nun mit einem Bußgeld von 200 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

A7: Polizei erwischt Fahrer bei Kontrolle auf Autobahn bei Kassel

Der schnellste Pkw-Fahrer wurde am Montag während der Kontrolle auf der A7 mit einer Geschwindigkeit von 184 Kilometern pro Stunde gemessen. Ihm drohen ein Bußgeld von 600 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Zudem erwischte die Polizei während ihrer Kontrolle auf der Autobahn A7 bei Kassel zehn Lkw-Fahrer, die am Steuer mit Handys hantierten. Auf die Ablenkung der Fahrer durch das Hantieren mit Handys oder Navigationssystemen sollte bei der Polizei-Kontrolle am Montag auf der A7 verstärkt ein Auge geworfen werden.