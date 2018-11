Der Kikichor feiert fünften Geburtstag

Junge Sänger zeigen ihr Können

+ © Kinderkirchenchor Erfreut seit fünf ahren seine Zuhörer: Der Kinderkirchenchor Scheden-Dankelshausen-Mielenhausen. © Kinderkirchenchor

Fünf Jahre ist für einen Kinderchor schon ganz schön viel - gemessen am Alter der Sängerinnen und Sänger. Das wird am Sonntag in Dankelshausen gefeiert.