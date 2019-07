Kinder aus Tschernobyl bedankten sich für Ferienspaß

35 Jungen und Mädchen aus der Region um Tschnobyl zwischen 8 und 15 Jahren haben drei Wochen in Speele verbracht. Für einige ist in der Zeit ein Traum in Erfüllung gegangen.

Nikita ist glücklich. Der 13-jährige Junge aus Weißrussland ist leidenschaftlicher Posaunenspieler, ein eigenes Instrument hat er bisher allerdings nicht besessen. Geübt und gespielt hat er immer auf einer geliehenen Posaune. Nun hat Nikita sein eigenes Instrument geschenkt bekommen und sofort begonnen, darauf zu spielen, als würde es schon immer zu ihm gehören.

Der Verein Hilfe für Kinder in Not nach Tschernobyl hat den Erholungsaufenthalt für die Kinder möglich gemacht. Seit über 20 Jahren ermöglicht Ingrid Rathgeber jeden Sommer einem ganzen Bus voll Kinder mehrere Wochen gesunde Luft, gesundes Essen und viele tolle Erlebnisse, die sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. Denn noch immer ist die Region um Tschernobyl stark belastet, die Menschen sind arm, viele krank, die Auswirkungen des Reaktorunglücks nach wie vor deutlich spürbar.

Um sich für die Hilfe des Vereins und die vielen Spenden, die diese Reise für die Kinder erst möglich gemacht haben, zu bedanken, geben die Mädchen und Jungen jedes Jahr zwei Konzerte, eines in der St. Blasius-Kirche in Hann. Münden, ein zweites in der Seniorenresidenz Augustinum in Kassel. Viel musikalisches Talent steckt in den Kindern und ihre Konzerte berührt die Zuhörer immer sehr.

Auch in diesem Jahr sangen die Kinder wieder in weißrussische Trachten gekleidet Folks- und Kirchenlieder für ihr Publikum, sie hatten in nur drei Wochen ein ganzes Konzert einstudiert, darunter auch das Lied „Danke für diesen guten Morgen“ und auch das „Speele-Lied“, ein Lied, das vor einigen Jahren von einem Mädchen geschrieben wurde, das den Sommer in Speele verbringen durfte und ihre Gefühle und Dankbarkeit in einem Liedtext verewigte.

Zusammen mit dem Pastorenehepaar Zhanna und Nicolai Patsukevich sowie der ehrenamtlichen Betreuerin Angelina Krukawa haben die Kinder ein tolles Konzert einstudiert, mit Gesang, Theater und Instrumentalsoli. Am Sonntag fand dann zum Abschied der weißrussische Kinderbasar mit landestypischen Spezialitäten und einer bunten Zirkusvorstellung der Kinder am Haus Waldfried in Speele statt.

Auch hier gab es wieder viel Musik, unter anderem spielte der besonders talentierte Nasar auf seinem Bajan für die Besucher. Auch er spielt auf einem geliehenen Instrument. „Wir hatten so gehofft, auch Nasar mit einem eigenen Bajan, einem Knopfakkordeon, überraschen zu können. Leider hat das in diesem Jahr nicht geklappt“, bedauert Ingrid Rathgeber. Zwar sind die Kinder jetzt schon wieder auf dem Weg nach Weißrussland, der Kontakt über den Verein bleibt aber weiterhin bestehen. Darum ist die Suche nach einem Konzert-Bajan für Nasar noch nicht beendet. „Wenn jemand möglicherweise ein solches Instrument hat und sich vorstellen könnte, es Nasar zu schenken, wären wir alle dankbar“, so Ingrid Rathgeber.

Kontakt: Verein Hilfe für Kinder in Not nach Tschernobyl, Obere Königsstraße 45, 34117 Kassel, Telefon: 05 61/1 21 21.