Kindergarten St. Blasius zieht in Grundschule um

Wasserschaden im Kindergarten St. Blasius: Die Leiterin der evangelischen Kindertagestätte im Mündener Stadtteil Kattenbühl, Claudia Zemke, in einem betroffenen Zimmer.

Hann. Münden. Die 90 Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Blasius finden nach den Weihnachtsferien vorübergehend eine neue Unterkunft.

Die benachbarte Grundschule unterm Königshof wird Klassenräume für die vier Kindergartengruppen bereitstellen, erklärt Bürgermeister Harald Wegener.

Der Umzug wird erforderlich, weil der Kindergarten von einem erheblichen Wasserschaden betroffen ist.

Im feuchten Bau aus den 1970er-Jahren sind Trocknungsgeräte eingeschaltet, wie die Leiterin der Kindertagesstätte, Claudia Zemke, erklärt. Der Umzug in die Grundschule könne nur eine Übergangslösung sein, sagt Zemke, die natürlich froh sei, dass die Kinder in der Schule unterkommen können.

Dort geht es für sie am 8. Januar los. Die 60 Kinder des Horts und der Krippe könnten nach derzeitigem Stand in dem Kindertagesstätten-Gebäude bleiben, weil deren Räume nicht von den Schäden betroffen seien. Das Mittagessen sollen alle Kita-Kinder, wie bisher, in dem Neubau zu sich nehmen können, sagt Zemke: „Dieser Teil ist nicht betroffen. Fachleute können nach derzeitigem Stand eine Belastung ausschließen.“

Parallel wird an einer Container-Lösung gearbeitet. Container sollen auf dem Areal des Sportplatzes der Schule aufgestellt werden. Dort sollen die Kinder dann betreut werden.

Die Container können vermutlich Ende Januar/Anfang Februar bezogen werden, so Kita-Leiterin Claudia Zemke. Wie lange sie stehen bleiben müssen, ist nicht absehbar. Die Verwaltung, so Bürgermeister Wegener, hole seit Anfang dieser Woche Angebote von Container-Lieferanten ein.

Die Höhe des gesamten Schadens konnte bislang noch nicht ermittelt werden, so Harald Wegener.

An dieser Stelle sei auch ein Austausch mit der Versicherung notwendig.

In der Stadt Hann. Münden gibt es zurzeit 17 Kindertagesstätten. Die Träger sind das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die evangelische Kirche, die katholische Kirche sowie das Mütterzentrum Hann. Münden. Die Stadt Hann.Münden ist für einige der Gebäude als Eigentümerin zuständig, unter anderem für die betroffene Kita St. Blasius unterm Königshof im Stadtteil Kattenbühl. Nach Angaben der Stadtverwaltung gibt es in Hann.Münden 823 Kita-Plätze. Davon sind 602 Plätze für Kinder von drei bis sechs Jahren. 129 Krippenplätze für Kinder von ein bis drei Jahren sind darunter. Außerdem existieren 92 Hortplätze, für Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung. Dazu kommen noch 60 bis 70 Tagespflegeplätze, in der Regel bei Tagesmüttern.