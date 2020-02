Kirche: Gemeinde-Ehe zwischen Göttingen und Münden wird vorbereitet

Die evangelisch-lutherischen Kirchenkreise Hann. Münden und Göttingen könnten zum 1. Januar 2023 zusammengehen.

Das sagte der Vorsitzende der Kirchenkreissynode Hann. Münden, Dietmar Lambach, in der ersten Sitzung der Kirchenkreissynode Hann. Münden dieses Jahr im St. Matthäus-Altenwohn- und Pflegeheim Hermannshagen. Mit diesem Datum wird erstmals ein konkretes Datum als Ziel für die „Ehe“ der beiden Kirchenkreise genannt, über die bereits seit mehreren Jahren diskutiert wird. Mit ihm würde ein Kirchenkreis von rund 90 000 Mitgliedern entstehen: über 20 000 davon kommen aus Hann. Münden, 70 000 aus Göttingen.

Lambach sagte: „Das ist das eleganteste Datum.“ Als Grund nannte er, dass an diesem Tag der neue, vier Jahre umfassende Zeitraum für die Finanz- und Stellenplanung in der hannoverschen Landeskirche beginnt.

Für die weitere Vorbereitung der „Ehe“ der beiden Kreise stimmten in der Mündener Synode 35 Mitglieder, drei enthielten sich. Damit war das Votum eindeutig für die Fortführung des Vereinigungsprozesses. Es bleibt jedoch bei einem ganz entscheidenden Vorbehalt: Die Diskussion soll weiterhin ergebnisoffen geführt werden. Das heißt, es könnte auch nicht dazu kommen. Eine Verpflichtung der Landeskirche für den Zusammenschluss gibt es nicht.

Hinter diesem ergebnisoffenen Prozess steht das Bemühen aller Beteiligten, die Gemeinden und ihre über 20 000 Mitglieder auf diesem Weg „mitzunehmen“, Verlustängste nicht nur zu verringern, sondern möglichst abzubauen und die Chancen zu sehen, die sich aus einem gemeinsamen Kirchenkreis ergeben.

Dazu zählt Hann. Mündens Superintendent Thomas Henning insbesondere die Stärkung der Zukunftsfähigkeit in einem großen Verband. Aufgabenfelder, die zu klären sind, sind unter anderen Diakonie, Kinder- und Jugendarbeit, Kirchenmusik, Pfarr- und Diakonenstellen, Finanzen und Vermögen, Gebäudemanagement sowie Gremien, Ausschüsse und Superintendenturen. Dabei geht es um Risiken, Schwächen, Stärken und Chancen. Nach dem bislang vorliegenden Zeitfahrplan sollen jetzt gemeinsam mit den Göttingern in diversen Ausschüssen „Inhalte, Themen, Gemeinsamkeiten und Gegensätze sowie Gemeinsamkeiten der Zusammenarbeit“ ausgelotet werden. In einer gemeinsamen Sitzung beider Kirchenkreissynoden am Samstag, 13. Juni, soll anschließend das „argumentative Ringen“ auf den verschiedenen Ebenen nachgezeichnet werden. Im Herbst soll es eine weitere ganztägige Sitzung der beiden Kirchenkreise geben, in der insbesondere über Inhalte, Geistliches Profil, Strukturen und Finanzen diskutiert werden soll. Im Frühjahr 2021 ist dann eine weitere Kreissynode vorgesehen.

In der Diskussion der jüngsten Kreissynode gab es überwiegende befürwortende Stimmen, aber auch mahnende Worte. Pastor Henning Dobers forderte beispielsweise, folgende beide Fragen konkret zu beleuchten: „Wo sind wir in fünf Jahren, wenn nichts passiert? Was ist besser, wenn wir zusammengehen?“ Mit dem Zusammenschluss würden die beiden Kirchenkreise dem Vorbild des Kirchenkreisamtes Göttingen-Münden folgen.

Es hat sich seit seinem Zusammengehen 2003 zu einem „Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für alle ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden in den Kirchenkreisen entwickelt“, heißt es in einer Eigendarstellung.