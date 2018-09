Kleider machen Leute

Sonderausstellung übers Theater verlängert

+ © Bettina Wienecke Aufwendig gestaltet: Die Theaterkostüme, die sich die Museumsmitarbeiterin Gudrun Richau hier anschaut, stammen aus Hann. Münden und Göttingen. © Bettina Wienecke

Hann. Münden. Kopfbedeckungen und Kostüme dürfen in der Sonderausstellung „Hinter den Kulissen“ des Deutschen Theaters in Göttingen nicht fehlen. Sie ist bis zur Winterpause des Museums verlängert worden, also noch bis zum 22. Dezember im Welfenschloss in Hann. Münden zu sehen.