Kneipp-Anlage hat wieder Saison: Für die Gesundheit ins Tretbecken

Hann. Münden – Der Kneipp-Verein Münden hat die Wassertret-Saison wieder eröffnet. Viele fleißige Helfer haben die Kneipp-Anlage im Klinikpark am Vogelsang, Hann. Münden, in einem intensiven Arbeitseinsatz aus dem Winterschlaf geholt und wieder einsatzbereit gemacht.

Nicht nur das Wassertretbecken durfte beim Eröffnungsfest ausprobiert und zu Kur-Zwecken genutzt werden, auch das Armtauchbecken stand den Besuchern mit frischem, klaren Bergquellwasser zur Verfügung. „Das ist die Tasse Kaffee des Kneippianers“, erklärte der Ehrenvorsitzende des Vereins, Dieter Scheibe. Denn durch das Eintauchen der Unterarme in das kalte Wasser werde der kleine Blutkreislauf angeregt, dadurch entsteht nicht nur ein erfrischendes Gefühl, der Körper gewinnt so außerdem neue Energie. „Lernt das Wasser richtig kennen, und es wird euch stets ein verlässlicher Freund sein“, lehrte Sebastian Kneipp (1821 bis 1897) bereits vor rund 150 Jahren seine Mitmenschen. Auch die Mitglieder des Kneipp-Vereins Münden, wissen: „Die Natur ist die beste Apotheke“, so sagte es schon Sebastian Kneipp.

Beim bunten Familienfest ging es allerdings nicht nur ums Wassertreten, sondern um alle fünf Säulen, auf denen Sebastian Kneipps wirksame Philosophie fußt: Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance. Der Vorsitzende des Vereins und Spartenleiter des Mitmach-Zirkus, Karsten Rohlfs, hatte für die Kinder Bewegungsspiele mitgebracht, die auch die Erwachsenen ausprobieren durften, es gab Kaffee und Kuchen, Stadtführerin Heide Schweinehagen besuchte die Wassertretstelle des Kneipp-Vereins und hatte humoristische Geschichten zum Thema Wasser mitgebracht. Interessierte durften das Wassertreten und unter fachkundiger Anleitung den sogenannten Storchengang ausprobieren und sich über den Kneipp-Verein und seine vielen Angebote informieren.

Für das Kneipp-Becken gibt es keine festen Öffnungszeiten, die Wassertretstelle sowie der Barfußpfad und das Armtauchbad im Klinikpark sind komplett öffentlich zugänglich, auch für alle, die nicht dem Verein angehören. Offen ist immer von Mai bis September. Die einzige Bedingung: Bitte die Wassertretstelle sauber und ordentlich hinterlassen, die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Der Zugang zur Anlage liegt oberhalb des Hospizgebäudes am Vogelsang sowie vom Berliner Ring aus durch das Tor zum Park. Jeder kann hier kneippen. Ein Schild beschreibt, wie das „Kneippen“ richtig gemacht wird.