Kunstschnee in der Burgruine Sichelnstein

Beim Adventssingen in Sichelnstein sorgte Schaum für ein künstliches Schneegestöber.

Besser hätten sich die Sichelnsteiner nicht in Weihnachtsstimmung bringen können. Vor Heiligabend verwandelte der Heimat- und Verkehrsverein die Burgruine in eine gemütliche Winter-Weihnachts-Welt.

Fackeln und kleine Lichter säumten den Weg zur Bühne.

Es duftete nach Weihnachtspunsch und Leckereien aus der großen Schwenkpfanne.

Viele hatten die eigenen Vorbereitungen zu Hause ruhen lassen und sich zum Adventssingen in der Burgruine eingefunden. Von „Alle Jahre wieder” über „In der Weihnachtsbäckerei“ bis hin zu „Stille Nacht“, sangen die Besucher fröhlich mit, angestimmt vom Landwehrhäger Chor Chantez, unter der Leitung von Claudia Büthe. Wer nicht textsicher war, las den Text auf den Burgmauern mit, der in großer Schrift per Beamer mitlief.

Der Posaunenchor Nienhagen sorgte zusätzlich für weihnachtliche Stimmung. Große Augen gab es nicht nur, als der Weihnachtsmann persönlich kleine Geschenke verteilte.

Als zweite Überraschung ließ es Philipp Vogeley, Vorsitzender vom Heimat- und Verkehrsverein, auf der Bühne schneien.

Zu „Leise rieselt der Schnee“ fielen kleine Schneeflocken auf die Besucher, in Form von kleinen und großen Flocken aus Schaum.