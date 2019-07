Land Niedersachsen fördert Kultureinrichtungen mit 2,5 Millionen Euro

Das Land Niedersachsen fördert kleine Kultureinrichtungen mit 2,5 Millionen Euro.

Museen, Amateurtheater und Heimatvereine auch aus dem Kreis Göttingen können unter anderem davon profitieren und ab sofort ihre Anträge auf Förderungen an das Land Niedersachsen richten.

Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) hat deshalb ein 2,5 Millionen Euro umfassendes Investitionsprogramm auf den Weg gebracht, wovon 1,5 Millionen Euro direkt über die Landschaften und Landschaftsverbände vergeben werden, heißt es in einer Mitteilung. Eine Million Euro wird direkt über das MWK in Hannover vergeben. Das Programm richtet sich an Einrichtungen, die in der Regel nicht mehr als drei Vollzeitstellen haben oder nicht mehr als fünf eigenprodizierte Neuproduktionen pro Jahr durchführen.

„Als Orte der Begegnung leisten kleine Kultureinrichtungen einen wichtigen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt. Darüber hinaus geben sie zukunftsweisende Impulse für die regionale Entwicklung in einem Flächenland wie Niedersachsen. Mit dem neuen Investitionsprogramm möchten wir die Einrichtungen dabei unterstützen, sich beispielsweise durch bauliche oder technische Neuerungen oder dringend benötigte Anschaffungen weiterzuentwickeln“, so der Niedersächsische Kulturminister Björn Thümler in einer aktuellen Pressemitteilung.

Das Programm besteht aus zwei Förderlinien: Projektanträge mit einer Summe von 1000 Euro bis 25.000 Euro können direkt bei den regional zuständigen Landschaften und Landschaftsverbänden gestellt werden. Die jeweiligen Antragsstichtage werden durch die Landschaften und Landschaftsverbände festgelegt. Projektanträge mit Fördersummen zwischen 25.000 Euro und 200.000 Euro werden beim MWK beantragt.

Gefördert werden durch das Förderprogramm bauliche Maßnahmen inklusive Erhaltungsmaßnahmen, digitale Infrastruktur, Veranstaltungstechnik, Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthalts- und inhaltlichen Qualität sowie Anschaffungen zur Gewährleistungen des Kulturbetriebs. Weitere Informationen zu den Förderungsrichtlinien, zur Antragsstellung und vielen weiteren Fragen gibt es im Internet. Der Stichtag für die Antragsstellung beim Ministerium ist Montag, 30. September.

mwk.niedersachsen.de