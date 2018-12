Jugendringe Münden, Eichsfeld und Harzland stärken Zusammenarbeit 

Landkreis Göttingen. Für eine gesicherte und gestärkte Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Göttingen sowie zugunsten der Vereine, Verbände und Ehrenamtlichen: der Kinder- und Jugendring Hann. Münden ist eine Vereinbarung mit den Jugendringen Eichsfeld und Harzland und mit dem Landkreis Göttingen eingegangen, um die Zusammenarbeit zu intensivieren.

Die Jugendverbandsarbeit der Jugendringe war in den Altkreisen bislang unterschiedlich, berichtet Ute Reichmann, Fachdienstleiterin 51.5 des Fachbereichs Jugend. Konkrete Unterschiede gab es bei der Art der Förderstruktur, bei der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Höhe der Fördermittel, die den Jugendringen zugestanden wurden. Mit der Fusion der Altkreise Göttingen und Osterode war nun auch die Harmonisierung der Jugendringe insofern notwendig, als dass die Jugendringe gemeinsam in den vergangenen zwei Jahren eine Leitlinie erarbeitet haben, um kreisweit ein vergleichbares Niveau bei der Kinder- und Jugendarbeit zu ermöglichen. Jeder Jugendring habe dabei seine Interessen vertreten, sodass ein guter Mittelweg für alle gefunden wurde, berichtet Frank Stryga, Vorsitzender des Stadtjugendrings Hann. Münden.

Auf drei Ebenen mussten aber laut Ute Reichmann Anpassungen vorgenommen werden. Vor allem die Förderhöhen waren für die Jugendringe bislang stark unterschiedlich: Der Jugendring Harzland hatte bisher die Beantragung und Vergabe von Fördermitteln in der Kinder- und Jugendarbeit für den Altkreis Osterode als Antrags- und Bewilligungsstelle umgesetzt. Da er mehr Aufgabenbereiche hatte als die anderen zwei Jugendringe, deren Anträge und Bewilligungen über die entsprechende Stelle des Landkreises Göttingen liefen, erhielt er auch eine höhere Förderung. Maximal 12 300 Euro jährlich wird auch weiterhin dem Jugendring Harzland zugestanden, um seine ehrenamtlichen Strukturen im Altkreis Osterode aufrecht zu erhalten. Mit einem Beschluss im Jugendhilfeausschuss im Juni dieses Jahres werden die Fördersummen für die Jugendringe Münden und Eichfeld schrittweise aufgestockt, bis die Angleichung bei 15 000 Euro Förderung pro Jugendring in 2022 erreicht ist.

Die Vergabe von Fördermitteln werde ab Januar zentral über die Verwaltung im Fachdienst 51.5 des Landkreises abgewickelt. So entfällt für den Jugendring Harzland nicht nur einen Teil der dafür vorgesehenen Fördersumme, diese Aufgabe wurde bislang auch als Imageaufwertung verstanden, beschreibt es Vorsitzender Armin Günther.

Nicht nur das Budget für Münden und Eichsfeld wird in den kommenden Jahren erhöht, auch werden zusätzliche Aufgaben auf die Jugendringe zukommen: Ab Januar sollen neben Osterode auch an den Standorten Hann. Münden und Duderstadt Förderanträge zur Kinder- und Jugendarbeit beraten werden können. Dafür werden zusätzlich eingestellte Berater vor Ort zur Verfügung stehen. Für die Ehrenamtlichen in den Vereine und Verbänden ist dies ein deutliches Plus: So können sie in Zukunft noch besser Förderanträge für Projekte stellen, betonten die Jugendringe.

Aktuelle Antragsformularegibt es unter www.landkreisgoettingen.de unter „Anträge und Formulare“