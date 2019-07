Mehr Recycling und Kontrolle

Landkreis Göttingen – Das neue Verpackungsgesetz ist seit Anfang des Jahres in Kraft. Auch der Landkreis Göttingen muss die Vorgaben und Ziele aus dem sogenannten VerpackG umsetzen.

Zudem ist der Landkreis für die Umsetzung des Gesetzes verantwortlich. Einige Fragen und Antworten:

Was ist das Verpackungsgesetz?

Das neue Verpackungsgesetz ist seit dem 1. Januar 2019 in Kraft und ersetzt die ehemalige Verpackungsverordnung. Sie regelt die Anforderungen von der Herstellung bis zur Entsorgung von Verpackungen. Das sogenannte VerpackG sieht unter anderem eine Vermeidung von Abfällen und eine höhere Recyclingquote vor, damit Verpackungen länger und ressourcenschonend im Wertstoffkreislauf bleiben.

Hersteller sind ab sofort verpflichtet, sich bei der neu geschaffenen Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) mit Sitz in Osnabrück zu registrieren. Ansonsten dürfen sie ihre Produkte nicht zum Verkauf anbieten.

Was macht die ZSVR?

Das ZSVR arbeitet nach eigenen Angaben seit einem halben Jahr als Behörde daran, Daten zu Verpackungsmengen, die die Hersteller pro Jahr in Verkehr bringen, zu analysieren und Auffälligkeiten aufzudecken. Um die Umweltbelastung durch Verpackungen zu reduzieren, müssen Hersteller für die Entsorgung ihrer Verpackung bezahlen – doch laut ZSVR habe eine große Anzahl an Herstellern und Händler diese Pflicht bislang missachtet oder umgangen. Es wurden daher schon über 2000 Ordnungswidrigkeiten erkannt. Wer den Pflichten nach dem VerpackG nicht nachkommt, müsse mit Bußgeldern rechnen, so die ZSVR.

verpackungsregister.org

Was ändert sich für den Verbraucher?

Seit dem 1. Januar gilt beispielsweise auf mehr Getränkeverpackungen Pfand. Jetzt sind auch 25 Cent Pfand auf Frucht- und Gemüsenektare fällig. Händler müssen nun die Verbraucher zudem besser informieren, ob es sich beispielsweise um Einweg- oder Mehrwegverpackungen handelt.

Auch besteht eine Rücknahmepflicht: Pfandpflichtige Einweg-Verpackungen können an jeder Verkaufsstelle zurückgebracht werden, sofern das Geschäft Produkte aus dem gleichen Material anbietet. Das bedeutet aber auch: Wer nur Einweg-Plastikflaschen verkauft, nicht aber Getränke in Glas oder Dosen, muss nur Einweg-Plastikflaschen zurücknehmen.

Was bedeutet das für den Landkreis Göttingen?

Günther Helberg vom Fachdienst Abfall des Landkreises Göttingen skizzierte im Umweltausschuss den aktuellen Stand zum Verpackungsgesetz.

Die Landesvollzugsbehörden für das VerpackG sind die Landkreise, das bedeutet, dass sie die Umsetzung des Gesetzes durch die Verpackungshersteller als auch das Verkaufsverbot von Vertreibern, die dagegen verstoßen, überwachen. Der Landkreis Göttingen kontrolliert daher unter anderem, ob die Pfanderhebung richtig kenntlich gemacht ist und überwacht auch die Rücknahmepflicht.

Wird es Kontrollen geben?

Man werde reaktionär kontrollieren, erklärte Helberg: Erhält der Landkreis Hinweise darauf, dass das VerpackG nicht oder nicht ausreichend angewendet wird, werde man diesen nachgehen. Eine regelmäßige Kontrolle auch ohne Verdachtsanlass könne der Landkreis nicht leisten: Die Personalstärke des Fachbereichs sei zum 1. Januar nicht gestiegen.