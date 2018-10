Schulentwicklung im Landkreis Göttingen: Brandschutz hat Priorität

Landkreis Göttingen. Der Landkreis Göttingen hat in diesem Jahr seine Ausgaben für die allgemeinbildenden Schulen in seiner Trägerschaft massiv gesteigert. Darauf wies Kreisrat Marcel Riethig in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses hin.

Im Ausschuss wurde der erste Entwurf des Schulentwicklungsplans 2018 bis 2021 vorgestellt. In diesem Zusammenhang erklärte Riehtig, dass der Landkreis in diesem Jahr etwa 60 Prozent mehr Mittel für Gebäude, IT, Personal, die Schulen und ihre Verwaltung und den Bereich Sport als noch 2012 aufwendet. Während es 2012 noch insgesamt 16,9 Millionen Euro waren, belaufe sich der Gesamtbetrag in diesem Jahr auf 27,7 Mio. Euro. „Allein die Ausgaben für die IT haben sich versechsfacht“, erklärte Riethig. „Der Landkreis spart nicht an der Bildung, er gibt sogar mehr aus.“

Oberstes Ziel des Schulentwicklungsplanes sei es, die Qualität der Bildung für alle Kinder und Jugendlichen zu sichern und auszubauen. Der Bedarf an Investitionen sei aber hoch, daher müssten der Kreistag und die Kreisverwaltung genau schauen, in welcher Reihenfolge vorgegangen werden muss.

Insbesondere die Beschränkung der Nettoverschuldung gemäß des niedersächsischen Zukunftsvertrages bedinge die Priorisierung bei den Investitionen an den Schulen, heißt es im Entwurf des Schulentwicklungsplanes. Deshalb müsse sich der Landkreis vorrangig, aber nicht ausschließlich, bei den Investitionen auf Standorte mit Zukunftsperspektive konzentrieren. „Wir haben für alle Schulen Geld“, machte Riehtig deutlich, „aber nicht, um an allen Schulen alles zu machen.“

Der Brandschutz gehe daher erst einmal vor, sagte Kreisrätin Christel Wemheuer, „das geht auf Kosten der energetischen Sanierung“. Vorrangige Aufgaben, so der Vorschlag der Verwaltung, seien daher Brandschutzmaßnahmen an den Schulen zum Einhalten der gesetzlichen Vorgaben, gefolgt von Investitionen in die Barrierefreiheit und Inklusion.

Der Entwurf des Schulenwicklungsplanes sieht vor, kurzfristig etwa 19 Mio. Euro in den kommenden Jahren in den Brandschutz zu investieren. Der Investitionsbedarf im Bereich Inklusion an den Schulen im Altkreis Göttingen wurde nach Begehungen ermittelt. Der Landkreis muss nach dem Niedersächsischen Schulgesetz ab dem 1. August 2024 die Barrierefreiheit an allen Schulen bereitstellen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich laut Planentwurf bei 5,1 Mio. Euro, im Altkreis Münden seien so etwa 700 000 Euro für die Schule am Botanischen Garten in Hann. Münden ermittelt worden, gefolgt von 320 000 Euro für die Drei-Flüsse-Realschule und jeweils 30 000 Euro für die Werra-Realschule und die Schule am Hohen Hagen in Dransfeld.

Energetische Sanierungen, geplant mit einem Mittelbedarf mit voraussichtlich 28,4 Mio. Euro, folgen in der Prioritätsliste erst auf dem vierten Platz, nach der Ausstattung der Schulen gemäß ihrer pädagogischen Konzepte. Eingeplant werden müsse in diesem Zusammenhang der Anschluss der Schulen mit Glasfaserkabel, damit sie mit schnellem Internet von mindestens einem Gigabit pro Sekunde ausgestattet sind.

Insgesamt beabsichtige die Verwaltung, die Investitionsausgaben auf dem hohen Niveau der vergangenen Jahre fortzuschreiben.

Öffentliche Anhörung im November

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes wird in einer öffentlichen Anhörung am 1. November, 16 Uhr, in der BBS 2, Godehardstraße 11, in Göttingen, vorgestellt. Die Fraktionen, Schüler-, Eltern- und Schulvertreter, Vertreter der Städte und Gemeinden sowie Bürger haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu Wort zu kommen. Für die Wortmeldungen sind Redezeiten bis zu fünf Minuten pro Person vorgesehen, die Anfragen und Redebeiträge sollen spätestens bis zum Freitag vor der Anhörung, 26. Oktober, beim Landkreis Göttingen, Fachbereich 40, Reinhäuser Landstraße 4, 37083 Göttingen schriftlich eingereicht werden.

Schulbezirke haben sich laut Umfrage bewährt

Der Landkreis Göttingen ist Träger der allgemein bildenen Schulen mit Sekundarstufe I. Der Schulentwicklungsplan solle als Daueraufgabe betrachtet werden und, so der Plan, alle vier Jahre fortgeschrieben werden. Über den Schulentwicklungsplan beschließt der Kreistag am 18. Dezember. Auszug aus dem aktuellen Entwurf: • Die Elternumfrage, die von Oktober bis Dezember 2017 erhoben wurde, zeige, dass sich die vorhandenen Schulbezirke bewährt haben. Kreisrat Marcel Riehtig wies im Schulausschuss darauf hin, dass die Oberschule in Dransfeld auch für Schüler aus Hann. Münden anwählbar sei – auch wenn dies aktuell noch nicht in der Schulbezirkssatzung des Landkreises stehe. • An der Elternumfrage nahmen kreisweit 3891 Eltern teil, die Beteiligungsquote lag bei 58,6 Prozent. Aus dem Ergebnissen der Umfrage könne man schließen, dass die Eltern mit dem vorhandenen Schulangebot weitesgehend zufrieden sind, so Riethig. • Bei der Verteilung der Investitionen sollen neben der Zukunftssicherheit eines Schulstandortes auch die Schülerzahlen der jeweiligen Schule eine hohe Rolle spielen. Auch sollen die pädagogischen Konzepte an den Schulen berücksichtigt werden.