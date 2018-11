Landkreis Göttingen will Ausstoß von Treibhausgasen verringern

180 Ideen, 47 Projekt-Steckbriefe und ein Konzept: Der Kreistag Göttingen beschloss am Dienstag mehrheitlich ein Klimaschutzkonzept für den Landkreis Göttingen.

Die Altkreise Göttingen und Osterode hatten bereits seit 2013 jeweils eigene Konzepte, die jetzt nach der Fusion harmonisiert wurden.

Die klimapolitischen Ziele, die man sich nun steckt, sind ambitioniert: In den kommenden fünf Jahren wolle man verschiedene Projekte auf die Beine stellen, damit der Landkreis bis 2040 eine neutrale Bilanz bei Treibhausgas-Emissionen vorweisen kann.

Um das zu erreichen, solle die im Landkreis benötigte Energie, also Strom und Wärme, zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Außerdem strebe man an, weitestgehend unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Die Verwaltung will den Energieverbrauch in seinen kreiseigenen Liegenschaften jährlich um 2,5 Prozent reduzieren.

Was muss dafür getan werden? Eine Arbeitsgruppe aus 60 Akteuren, darunter Bürger, erarbeitete Handlungsschwerpunkte. Eine wesentliche Rolle sollen bei der Umsetzung der Klimaschutzziele Projekte im Bereich Mobilität spielen: Mit einem Anteil von 35 Prozent ist der Verkehrssektor laut Klimaschutzkonzept der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen im Landkreis. Abhilfe könnten alternative, umweltfreundliche Mobilitätsangebote schaffen.

Eine Möglichkeit, damit Menschen öfters auf eine Fahrt im Auto verzichten, ist die Verbesserung des Fahrradwegenetzes im Kreis. Diese Aufgabe verfolgt der Landkreis bereits mit dem „Masterplan zukunftsfähiger Radwege“, der im Juni 2017 beschlossen worden war.

In diesem Zusammenhang sollen stillgelegte Straßen zu Radwegen umgebaut werden, überdachte Haltepunkte an den Wegen und sichere Abstellanlagen an Schulen und Bahnhöfen aufgebaut werden. Auch die Förderung von Lastenrädern steht auf der Agenda.

Mit Blick auf den ländlichen Raum, wo ein gänzlicher Verzicht auf das Auto oft nicht möglich ist, ist die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs vorgesehen – mittels der Neustrukturierung des ÖPNV-Netzes und der Tarife, die im Rahmen der geplanten Tarifreform voraussichtlich 2020 erfolgen wird.

Konkrete Ideen dazu: Der Takt von Buslinien soll laut Konzept verdichtet werden, es ist die Einführung eines Ausbildungstickets angedacht sowie ein übertragbares Busticket für den gesamten Landkreis. Und: Um alternative Mobilitätsangebote attraktiver zu machen, solle unter anderem der Aufbau von Mitfahrbänken im ländlichen Raum vom Landkreis – beispielsweise über das Programm „Dorfbudget“ –unterstützt werden.

Die Gruppe Linke/PiratenPartei brachte einen Änderungsantrag ein, nach dem der Landkreis ein Förderprogramm für Fotovoltaikanlangen auflegen solle. Fotovoltaikanlagen seien bislang die einzige Möglichkeit für Bürger, sich am Klimaschutz zu beteiligen, so die Gruppe.

Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich abgelehnt: Bemängelt wurde unter anderem, dass Informationen über die Finanzierbarkeit fehlten und die Gleichbehandlung aller Bürger nicht gegeben sei.