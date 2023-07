Landkreis Göttingen will Windkraft im Wald: Resolution im Kreistag verabschiedet

Von: Thomas Schlenz

Der Landkreis Göttingen will, dass Windkraftanlagen im Wald gebaut werden. Dazu wurde im Kreistag eine Resolution an das Land verabschiedet.

Landkreis Göttingen – Der Göttinger Kreistag hat sich mehrheitlich für Windkraft auch im Wald ausgesprochen. Die Abgeordneten fordern in einer Resolution das Land dazu auf, die Vorranggebiete Wald im Landesraumordnungsprogramm anzupassen oder eine Ausnahme für die Windenergienutzung innerhalb der Vorranggebiete Wald zuzulassen.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und angesichts der Klimakrise sei es dringend geboten, dass Energie zukünftig aus erneuerbaren Quellen gewonnen werde, heißt es dazu in der Antragsbegründung der Mehrheitsgruppe aus SPD und Grünen im Kreistag des Landkreises Göttingen.

Mehr Windkraft in Waldgebieten? Der Göttinger Kreistag hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen. (Symbolbild) © Jens Döll

Landkreis Göttingen: Mehr Windkraft möglich machen

Der Teilflächenwert von 1,16 Prozent der Landkreisfläche für Windenergie sei nachvollziehbar und richtig. Große Waldbereiche seien seit Generationen mit naturfernen Fichten bestockt worden. Seit 2018 stürben diese Wälder großflächig als Folge der Klimaveränderungen ab. Im Landkreis Göttingen seien seither über 20 Prozent der Wälder als sogenannte Kalamitätsflächen infolge von Hitze und Dürre abgestorben.

Diese Flächen könnten durch die aktuellen Vorgaben nicht für die Erzeugung von regenerativen Energien genutzt werden, böten sich aber durchaus an. Die Beeinträchtigungen für Natur- und Landschaft seien hier meist geringer zu beurteilen als in der offenen Kulturlandschaft, etwa wegen geringeren Schlagopfern bei Großvögeln. Die sogenannte Windhöffigkeit sei zudem meist besser als in tieferen Tallagen mit landwirtschaftlicher Nutzung.

Die Windkraftanlagen im Landkreis Göttingen sollen nun auch in den Waldgebieten ausgebaut werden. © Bernd Weißbrod/dpa

Windkraft im Landkreis Göttingen - Distanz zu Wohngebieten kann eingehalten werden

Außerdem könne die Distanz zu Wohnsiedlungen besser gewährleistet werden, hieß es. Ausgeschlossen werden von der Windkraftnutzung sollten jedoch Wälder mit hoher naturschutzfachlich-ökologischer Bedeutung. Dann blieben noch etwa fünf bis zehn der Landkreisfläche übrig, die sich für eine Windenergienutzung eignen könnten, derzeit aber aufgrund der Festlegung als Vorranggebiet Wald im Landesraumordnungsprogramm für die Windenergienutzung ausgeschlossen seien.

Sofern die Landesregierung auf den Appell des Landkreises Göttingen eingehe, könne Südniedersachsen einen größeren Beitrag zur dringend erforderlichen Energiewende leisten und gleichzeitig auf eine große Akzeptanz in der Bevölkerung hoffen, da die Siedlungsabstände der Vorranggebiete Windenergienutzung im Wald im Vergleich zu entsprechenden Gebieten im Offenland sehr groß wären, heißt es im Antrag der Mehrheitsgruppe. (Thomas Schlenz)

