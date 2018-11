Landkreis prüft Kosten

Landkreis Göttingen. Voraussichtlich rund 223 000 Euro wird der Landkreis Göttingen einmalig zahlen müssen, damit die Schulen in seiner Trägerschaft mit schnellem Internet versorgt werden können.

Die Kosten setzen sich zusammen aus der Schaffung der notwendigen Anschlüsse bei den Schulen sowie den erforderlichen Abnahmeverträgen, heißt es in der Mitteilungsvorlage, die nun im Schulausschuss besprochen wurde. Jährlich wiederkehrend wird der Landkreis weitere 310 000 Euro zahlen. Die voraussichtlichen Kosten ergeben sich aus einem Angebot der Firma T-Systems International, das zur Deutschen Telekom AG gehört.

Schätzungsweise 315 000 Euro werden für notwendige Hardware und für die schulinterne Verbindung zu Buche schlagen. Geplant sei, an jeder Schule mindestens einen sogenannten Access-Point, eine Schnittstelle für kabellose Kommunikationsgeräte zu installieren. Die Kosten für die Glasfaserkabel seien noch nicht ermittelt: Die allgemeinbildenden Schulen in der Trägerschaft des Landkreises müssten noch festlegen, welche Räume ans schnelle Internet angebunden werden sollen. Erst dann könnten Kosten für die Realisierung des Glasfaseranschlusses und der Verlegung der Leitungen ermittelt werden.

Grund für den Ausbau zum schnellen Internet an Schulen ist ein Kreistagsbeschluss vom September, nach dem die Schulen mit Breitband-Internet im Gigabit-Geschwindigkeitsbereich ausgestattet werden sollen. Erste Ergebnisse der Prüfung der Verwaltung wurden nun vorgestellt. Das Ergebnis: Ohne baulichen Maßnahmen komme mit dem Breitbandausbau beispielsweise das Grotefend-Gymnasium in Hann. Münden auf eine Bandbreite von 500 Mbit/s, Schlusslicht ist im Bereich Altkreis Münden die Schule im Auefeld mit acht Mbit/s.

Mit der vertraglichen Anpassung der derzeit genutzten Anschlüsse wurde laut Verwaltung bereits begonnen, wo Bedarf seitens der Schulen gemeldet wurde. Die Kreisverwaltung gehe von einem Ein-Gigabit-Anschluss aus, die vertragliche Bandbreite solle circa ein MBit für jeden Schüler betragen.

Aufgrund der unterschiedlichen Schülerzahlen ergeben sich verschiedene Angebote, hieß es im Ausschuss. Die Soll-Bandbreite betrage beim Grotefend-Gymnasium demnach 700 Mbit/s, die Schule im Auefeld steige auf 100 Mbit/s. Wichtig sei eine symmetrische Bandbreite, so der Fachdienst IT des Landkreises, also eine genauso hohe Download- wie Upload-Rate.

Ebenso habe die Firma T-Systems einen flächendeckenden Service zugesichert, der Störungsmeldungen innerhalb von maximal 48 Stunden abdeckt.

