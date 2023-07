Licht aus, Klimaschutz an: Dransfelder Grundschulen bekommen Preis bei „Klima macht Schule“

Von: Kira Müller

Sie sind die Klimaexperten der Grundschule Dransfeld. Gemeinsam mit der Grundschule Scheden wurden sie für „Klima macht Schule“ prämiert. © Kira Müller

Beim Projekt „Klima macht Schule“ haben Schüler in Dransfeld und Scheden die höchste Punktzahl erreicht und einen Preis für Klimaschutz bekommen.

Dransfeld – „Diese Welt dreht sich nicht allein um dich“ – der Text des Liedes der Dransfelder Grundschule trifft das Thema des Projektes „Klima macht Schule“ genau.

Dabei lernten die Dritt- und Viertklässler aus Dransfeld und Scheden unter dem Slogan „Klima retten! Schule checken!“, wie sie gemeinsam mit den Lehrkräften und den Hausmeistern CO2 einsparen können und damit zum Klimaschutz beitragen können.

Höchste Punktzahl bei „Klima macht Schule“

„Wir haben herausgefunden, dass es besser ist, die Fenster und Türen für fünf Minuten ganz auf zu machen, nicht nur zu kippen. Wir haben gemerkt, dass das Licht in den Klassenräumen oft an ist und hatten die Idee, einen Lichtdienst mit dem vorhandenen Spüldienst zu verbinden. Und wir haben gelernt, dass die Heizung weniger heizt, wenn es draußen wärmer wird. Dafür haben wir die Temperaturen in den Klassenräumen und auf dem Schulhof gemessen“, erklären die für das Projekt gegründeten Energiedetektive der Schule in Dransfeld.

Gemeinsam mit ihren Mitschülern hat das Energie-Team bei Projekttagen Punkte gesammelt. Beispielsweise haben die Schüler gemeinsam mit Projektleiterin Stephanie Schell herausgefunden, welches Essen besser für die CO2-Bilanz ist, und welches schlechter. Diese Punkte konnten sie nun gegen eine Prämie tauschen, die von der EAM gesponsert wurde.

Energiedetektive steckten mit Klimafreundlichen Ideen an

Knapp 400 Euro bekamen die Schulen nun jeweils überreicht. Wie die Schedener Schulleiterin Julika Bette erklärt, werde ihre Schule Experimentierkasten zum Thema erneuerbare Energien anschaffen. Das Dransfelder Kollegium werde sich „in Ruhe überlegen, was gebraucht wird“, so Schulleiterin Stephanie Bachmann.

„Es ist ein tolles Projekt. Die Energiedetektive haben uns alle mit ihren Ideen angesteckt“, resümiert Bachmann. Und auch Leila Morgenroth, Geschäftsführung Energieagentur Region Göttingen, ist begeistert: „Es geht um das Engagement der Schule“, sagt sie.

„Ihr seid noch länger hier, für euch ist das wichtiger. Alles, was die letzten Generationen nicht so gut gemacht haben, könnt ihr aufhalten. Vielen Dank für eure Arbeit und bleibt weiter dran“, sagt auch Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers, der die Energieagentur vor einem Jahr mit der Umsetzung des Projektes beauftragt hat. „Klimaschutz sieht man nicht immer direkt an der eigenen Handlung, aber ihr habt das gut gemacht. Nicht nur, dass hier an der Schule Strom gespart wird – Das ist auch gut für die Gemeinde. Wir müssen den Strom nämlich bezahlen“, sagt er und lacht.

Strom sparen fürs Klima in Dransfelder Grundschulen

Strom sparen werden die Klassen der Schule in jedem Fall: In jeder Klasse hängt nun eine Glühbirne neben dem Lichtschalter, um Kinder daran zu erinnern, das Licht auszuschalten.

„Wir sind zwar froh, wenn Strom zu allen Haushalten fließt, aber es ändert sich gerade ganz viel. Wir wollen so wenig kommerzielle Energien wie möglich nutzen“, sagt Axel Fette von der EAM. Deswegen müssten auch sie Strom sparen: „Wir können das Stromnetz nicht so schnell ausbauen, wie es nötig wäre.“

28 Grundschulen und zehn weiterführende Schulen machen in der Region bereits mit.

Der Austausch der Kinder sei toll, es habe die Neugierde der Schüler gezeigt. Das sei besonders wichtig beim Thema Klimaschutz: „Es darf nicht in Angst und Starre kippen – die Neugierde muss bleiben“, sagt Leila Morgenroth. Die Kinder nehmen das mit nach Hause und in die weiterführenden Schulen. „Bitte macht alle mit, lasst uns gemeinsam Energie sparen und die Umwelt schützen“, sagen die Schüler. (Kira Müller)