Liebeserklärung an Begriff „Heimat“

Philosophischer Vortrag von Karen Joisten war gut besucht

+ Unterwegs zur Heimat: Karen Joi sten skizzierte ihre dynamische Annäherung an den Begriff.

Hann. Münden - Zu einer Liebeserklärung an den Begriff „Heimat“ wurde der Vortrag der in Hann. Münden lebenden Philosophieprofessorin Dr. Karen Joisten in der Stadtbücherei im Welfenschloss und die anschließende Diskussion – allerdings nicht im Trachtenstil mit Kuckucksuhr und Folklore-Hut, sondern mit einem modernen Heimatverständnis in der Verortung zwischen dem Vertrauten und Geborgenen im täglichen Leben und der Offenheit gegenüber Neuem.