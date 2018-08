Lieder gekonnt in Szene gesetzt

Die S(w)inging Blue Jeans gaben am Samstag ihr Jubiläumskonzert in Landwehrhagen. Beim Lied „Die Capri Fischer“ sangen auch ehemalige Chormitglieder mit.

Landwehrhagen. Singen bringt Freude, die ansteckt – das zeigten die S(w)inging Blue Jeans der Chorgemeinschaft Landwehrhagen mit ihrem Jubiläums-Konzert am Samstagabend, 5. August, in der evangelischen St.-Petrus-Kirche Landwehrhagen. Für ihr Sommerkonzert hatten sich die zwölf aktiven Sängerinnen unter der Leitung von Kurt Hellwig alle Mühe gegeben und ein abwechselungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Teils schlüpften die Aktiven für die Darbietung in verschiedene Bühnenkleidung – wie zu den Abba-Hits im 70er-Jahre-Stil – oder sie sangen mit tatkräftiger Unterstützung ehemaliger Chormitglieder – wie beim Schlager „Die Capri Fischer“. Benjamin Liese, Gudrun Schäfers und Michael Reuters schipperten dazu das Boot in gleicher Besetzung wie auch schon 2006 zur 650-Jahr-Feier des Ortes über die Bühne.

Der Gospel-Song „I will follow him“, klang, gemeinsam mit dem befreundeten Frauenchor „Choriosa Wilhelmshausen“ gesungen, besonders imposant, was das Publikum mit großem Applaus würdigte. Ebenfalls zu Gast war der gemischte Chor aus Speele. Chorleiter Erich Husemann hatte den S(w)inging Blue Jeans sogar ein eigenes Geburtstagslied komponiert, eine Geste, die gut ankam.

Das Publikum war durchweg begeistert, applaudierte kräftig und wippte mit den Füßen mit. Als krönenden Abschluss sangen alle drei Chöre gemeinsam das „Halleluja“ in der Version von Leonard Cohen. Als geforderte Zugabe stimmten die Chöre den Volksmusik-Schlager „Sierra Madre“ an, bei dem auch das Publikum mit Freude mitsang.

Für ein geplantes Weihnachtskonzert hofft der Chor nun auf weitere Stimmen: „Kommen Sie zu unseren Proben, vergessen Sie den Alltag für den Moment und tun etwas für sich und ihre Seele. Singen mit Gleichgesinnten ist so gesund.“ Eine Schnupperprobe ist für Donnerstag, 20. September, um 19.30 Uhr in der Dorfgemeinschaftsanlage Landwehrhagen geplant. Gelingt es nicht, weitere Stimmen für das Weihnachts-Projekt zu finden, könnte es sein, dass es in diesem Jahr kein Weihnachtskonzert in Landwehrhagen gibt. Das würden viele der Besucher bedauern.