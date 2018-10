Lastwagen-Brand auf der A7 bei Hann. Münden: Feuerwehr ist im Einsatz

Hann. Münden. Auf der A7 ist wegen eines Lkw-Brands zwischen dem Dreieck Drammetal und Hann. Münden/Lutterberg in Fahrtrichtung Kassel nur eine Fahrspur frei. Die Lösch- und Bergungsarbeiten laufen.

Artikel wird fortlaufend aktualisiert - zuletzt um 7.15 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein polnischer Sattelzug auf der A7 in Höhe der Werratalbrücke bei Hann. Münden am Dienstagmorgen gegen 3.58 Uhr in Brand geraten. Aufgrund der andauernden Löscharbeiten ist die A7 in Fahrtrichtung Kassel ab Dreieck Drammetal nur eine Fahrspur frei, wie die Autobahnpolizei Göttingen mitteilt.

Wie lange die Teilsperrung der A7 andauert ist derzeit laut Polizei noch nicht bekannt. Die Ladung des Lastwagens, darunter Papierrollen und Lebensmittel, habe ebenfalls Feuer gefangen. Ein Containerdienst soll die verlorene Ladung entsorgen.

Autofahrer werden gebeten folgende Umleitung zu nutzen: Ab der Anschlussstelle Friedland über die U76/U78 von Hann. Münden nach Lutterberg. Der Fahrer des Sattelzuges wurde nicht verletzt.

In diesem Bereich der A7 ist ein Lastwagen in Brand geraten: