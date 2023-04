Lokale Freibäder öffnen im Mai – Mündener Hochbad hat neuen Pächter

Badesaison

+ © Eike Rustemeyer Freut sich auf seinen neuen Arbeitsplatz: Richard Maier am Eingang des Hann. Mündener Hochbades. © Eike Rustemeyer

Das Hann. Mündener Hochbad und das Dransfelder Erlebnisbad öffnen in wenigen Wochen. In Münden stellen die Betreiber ein neuer Pächter vor.

Altkreis Münden – In wenigen Wochen startet die Badesaison im Altkreis Münden. Das Hann. Mündener Freibad öffnet am 6. Mai seine Tore, in Dransfeld soll bis spätestens Pfingsten der Startschuss für den Badespaß fallen. Wegen zwei Bauprojekten im Dransfelder Erlebnisbad sei der Eröffnungszeitraum jedoch nur unter Vorbehalt zu nennen, sagt Dransfelds Bürgermeister Mathias Eilers.



Die Betreiber des Hann. Mündener Hochbades, die Versorgungsbetriebe Hann. Münden (VHM), sind mit den alljährlichen Vorbereitungsarbeiten beschäftigt. Das heißt: Komplettreinigung und kleinere Reparaturen.



Beispielsweise mussten Fliesenschäden in den Becken behoben werden, sagt der leitende Schwimmmeister Jörg Driever. Zudem geben die Versorgungsbetriebe die Zusammenarbeit mit einem neuen Pächter bekannt: Der 32-jährige Richard Maier ist von nun an für den Gastronomiebetrieb und das Kassenhäuschen am Eingang des Hochbades zuständig. „Ich freue mich sehr darüber, hier arbeiten zu dürfen, und wünsche den Badegästen schon mal guten Appetit“, sagte Maier, der in Vorbereitung auf die Badesaison bereits den Imbiss bestückt und grundlegende Reinigungsarbeiten erledigt hat. „Wir sind guter Dinge, was die langfristige Zusammenarbeit mit Herrn Maier angeht“, sagt Marc Pfütz, kaufmännischer Leiter der VHM.

Bauprojekte in Dransfeld kosten 450 000 Euro

Im Erlebnisbad Dransfeld stehen die in der Saisonpause anfallenden Becken-Reparaturen kurz vor dem Ende, sagt Bürgermeister Eilers. Zusätzlich seien zwei größere Umbauarbeiten in der Dransfelder Badeeinrichtung im Gange, die laut Eilers vor Saisonstart noch abgeschlossen werden müssten: Das Kinderplanschbecken sei vollständig entfernt worden und ein neues werde errichtet.



Außerdem werde aktuell ein „Sofa-Auslauf“ an die große Rutsche angeschlossen. „Dieser Auslauf gewährleistet ein sanfteres Gleiten in das Wasser“, sagt Eilers. Das trage zu mehr Sicherheit während des Rutschens bei. Dransfelds Bürgermeister sagt darüber hinaus, dass für die Bauarbeiten Investitionen in Höhe von 450 000 Euro nötig gewesen seien.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Das Hann. Mündener Hochbad hat täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Eine Einzelkarte kostet für Erwachsene 3,40 Euro, Ermäßigte zahlen zwei Euro. Eine Saisonkarte ist für 81,60 Euro zu haben, 40 Euro für Ermäßigte. Das Dransfelder Erlebnisbad hat von 12 bis 20.30 Uhr, in den von Ferien von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet. Einzelkarten für Erwachsene kosten 3,40 Euro, für Ermäßigte 1,70 Euro. Eine Jahreskarte ist für den Preis von 75 Euro zu haben, Ermäßigte bezahlen 42 Euro.

Hochbad in Hann. Münden hat einen neuen Pächter

Richard Maier ist der neue Pächter im Hann. Mündener Hochbad. Der 32-jährige Mündener ist ab dem 6. Mai für den Eintritt und den Imbiss im Schwimmbad auf dem Rattwerder verantwortlich. Dabei wird er auch selbst Eintrittskarten verkaufen und an der Fritteuse stehen.

„Wir wollen die Leute nicht länger auf die Folter spannen“, sagt Marc Pfütz, kaufmännischer Leiter der Versorgungsbetriebe Hann. Münden (VHM). Etliche Mündener hätten bereits nachgefragt, wer ihnen im Hochbad künftig Eintrittskarten und Currywurst verkaufen wird. „Wir sind sehr glücklich, Herrn Maier gefunden zu haben“, sagt Pfütz. Ein anderer Pächter, der bereits zugesagt hatte, sei kurzfristig abgesprungen.

Die Wahl des richtigen Pächters sei wichtig, erklärt Pfütz. Wer an der Kasse sitzt und hinter dem Imbiss-Thresen steht, sei das Gesicht des Schwimmbades. Eine gute Zusammenarbeit zwischen VHM und dem Pächter sei deshalb das „A und O“, sagt Pfütz.

Seit dem 28. Februar bereitet sich Maier auf seine erste Freibad-Saison vor. „Bisher läuft alles gut und wie geplant“, sagt Maier, der bereits Erfahrungen in der Gastronomie gemacht habe. An seinem neuen Arbeitsplatz im Hochbad habe er bis jetzt die Verkaufsflächen grundgereinigt und Einkäufe erledigt.

Für die Badegäste habe Maier „einige Überraschungengen parat“, wie er sagt. Worum genau es sich handelt, möchte er im Vorfeld nicht verraten.

Wer jetzt schon eine Dauerkarte kaufen möchte, kann dies heute tun. Maier bietet zwischen 10 und 14 Uhr einen Dauerkartenvorverkauf am Hochbad an. Ein gültiges Passbild müsse dafür mitgebracht werden.

Für den ersten Sommer, den Maier nicht als Badegast im Hochbad verbringen wird, wünsche sich der neue Pächter vor allem eines: gutes Wetter.