Marode Kreuzung in Landwehrhagen: Ortsbeirat unterstützt Anwohner

Landwehrhagen. Nachdem Anwohner zusammen mit Kommunalpolitikern an der Kreuzung am südlichen Ortseingang von Landwehrhagen Plakate aufgehängt haben, mit denen sie die rasche Sanierung der Straße fordern, formiert sich der Protest weiter.

Der Ortsrat von Landwehrhagen unterstütze die Aktion und habe eine Unterschriftenaktion vorbereitet, teilte Ortsbürgermeisterin Ruth Tischer jetzt mit. Unterschriftenlisten lägen im Rathaus und in mehreren Geschäften aus. Demnächst soll auch der Gemeinderat eine Resolution verabschieden, so Tischer, die auch Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion ist.

Adressat des Protests ist die Landesverkehrsbehörde in Bad Gandersheim. Sie ist für die Ortsdurchfahrt, eine Landesstraße, zuständig.

Nach unserem Bericht über die Protestaktion hat der SPD-Landtagskandidat Gerd Hujahn der Gemeinde Staufenberg seine Unterstützung zu gesagt, sollte er in den Landtag gewählt werden. Er habe bereits Anfang September mit Ortsbürgermeisterin Tischer darüber ausführlich diskutiert.

Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Ronald Schminke hat sich eingeschaltet, und sich in einem Telefonat mit dem Leiter der Landesverkehrsbehörde in Bad Gandersheim über den Sachstand informiert. Es gebe aber offenbar noch Klärungsbedarf zwischen der Gemeinde Staufenberg und der Landesverkehrsbehörde, sagte er. Er bleibe an dem Thema dran.

Er bedauerte aber, dass er von dem Problem erst aus der Zeitung erfahren habe und nicht durch den Staufenberger Bürgermeister.

Staufenbergs Bürgermeister Bernd Grebenstein, Tischer und Anwohner kritisieren, dass das Kreuzungsproblem der Straßenverkehrsbehörde seit Jahren bekannt sei, aber nichts geschehe. Zuletzt hatte die Straßenverkehrsbehörde angeführt, dass das Geld vom Land gefehlt habe, um die Sanierung noch 2017 zu beginnen.

Hujahn schreibt in seiner Mitteilung: „Auch für mich ist die Priorisierung von Straßenbau- und Unterhaltungsmaßnahmen durch die Landesbehörde in Bad Gandersheim nicht immer nachvollziehbar. Der Bereich Staufenberg und Hann. Münden ist durch die häufigen Sperrungen der A 7 nach Unfällen oder Baumaßnahmen unerträglich mit dem daraus resultierendem Umleitungsverkehr belastet“, so Hujahn. Da nicht nur die beschilderten Ausweichrouten gewählt würden, sondern auch Schleichwege, seien auch Landes- und Kreisstraßen hoch belastet. „Diese Straßen sind auf den Schwerlastverkehr nicht ausgelegt und verschleißen dadurch schneller. Die kaputten Straßen führen zu erhöhten Unfallgefahren und verursachen durch Schlaglöcher und lose Gullideckel einen erhöhten Geräuschpegel. Zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sind hier bei der Instandhaltung Prioritäten zu setzen.“