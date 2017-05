Matratze brannte in der Polizeiakademie Hann. Münden

Hann. Münden. „Zimmerbrand in der Polizeiakademie“, hieß es am Montagabend.

Bei zwei Bewohnern wurde Verdacht auf Rauchgasvergiftung angenommen. Der Flur der oberen Etage, in der in einem Zimmer eine Matratze gebrannt hat, war vollkommen verraucht. Alle Rauchmelder schlugen an. Die Lage gestaltete sich undurchsichtig, weil nicht klar war, ob alle Bewohner ihre Zimmer verlassen hatten. So wurden, in mehrere Gruppen aufgeteilt, die acht Zimmer von den Atemschutzgeräteträgern in der betroffenen Etage durchsucht.

Dabei mussten drei Türen gewaltsam geöffnet werden. Abschließend wurden die Räume durchlüftet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren wurde Schlimmeres verhindert, nach 90 Minuten war der Einsatz beendet.