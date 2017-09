„Happy Birthday“, heißt es in der Burgstraße 35 in Hann. Münden. Brigitte Eiben-Scherer, Inhaberin vom „Modegeschäft Mikado“, feiert ihr 30-jähriges Geschäftsjubiläum in der Zeit vom 7. bis 9. September mit einem Dankeschön an ihre Kunden.

Während dieser Zeit bekommen alle Kunden 30 Prozent Rabatt auf ein Teil ihrer Wahl aus der gesamten Kollektion.

Der vor 30 Jahren als „Kindermodeladen Mikado“ eröffnete Laden für Kinderspielzeug und Kinderkleidung ist wortwörtlich seinen „Kinderschuhen“ entwachsen. Inhaberin Brigitte Eiben-Scherer passte ihre Kollektionen immer wieder den Marktverhältnissen an und kleidet heute in ihrem bezaubernden Modeladen die Erwachsenenwelt ein. Im heutigen „Mikado Streetwear“ Modegeschäft finden ihre Kunden den alltagstauglich-bequemen Chique in puren, klaren Schnitten und neutralen Farben. Durch variantenreiche Kombinationen können sie ausgehtauglich werden, wunderbar im Buisiness-Alltag oder bei Abendveranstaltungen getragen werden.

Durch ihre offene, ehrliche Art der Beratung fühlen sich die Kunden von Eiben-Scherer seit Jahrzehnten wohl und vertrauen ihr bei der Stilberatung. Es ist die Begeisterung für die Mode, die in ihrem Geschäft hängt, die die Kunden nicht in jedem Laden finden. „Ich möchte meinen Kunden immer wieder Neues und Spannendes bieten, das aber im Alltag tragbar sein muss“, so Eiben-Scherer. Modelinien aus Holland, Dänemark und natürlich aus Deutschland warten hier auf ihre Trägerinnen. Firmen, die zum Teil in Europa fertigen lassen, „Fair Trade“ oder „Organic-Cotton“- Schilder tragen. „Ich möchte mich mit meinen Modelinien abheben. Ich finde es wichtig, dass die Kleidung langfristig tragbar ist und der Kunde muss sich wohlfühlen in seiner Kleidung. Ich bin jedes Mal glücklich, wenn meine Kunden meinen Laden zufrieden verlassen“, so Eiben-Scherer.

Mode von „Rich&Royal“, „YAYA“, „Vive Maria“, „Schierholt“ und „Annette Görtz“, die mit ihren modernen, entspannten Looks alltagstauglich und doch speziell im Stil daherkommen, abgerundet durch Taschen von „Fritzi aus Preussen“ und „Freds Bruder“, und dem Pep aus der übergroßen Auswahl an Tüchern. „Immer auf der Suche nach Neuem, haben wir uns auf die komfortable Gelassenheit, die klaren Schnitte und das Wesentlich-Pure konzentriert“, so Eiben-Scherer. (ymh)