Millionen für Klärung, Kanal, Pumpen

Wasserverband Peine stellt Pläne für sein Gebiet vor

Samtgemeinde Dransfeld/Staufenberg. Der Trinkwasserpreis bleibt stabil, beim Abwasserpreis gibt es in der Region nur in Staufenberg eine geringe Änderung, im kommenden Jahr sind Investitionen in Höhe von rund 47 Millionen Euro vorgesehen und Reinhardshagen kommt ins Boot: Das sind die Schlaglichter der Entscheidungen, die der Wasserverband Peine in seiner Verbandsversammlung getroffen hat.