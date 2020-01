Müllsäcke brennen in der Silvesternacht in Hann Münden

Zu einem Einsatz in der Beethovenstraße musste die Feuerwehr in der Silvesternacht ausrücken.

Zu einem Feuer wurde die Hann. Mündener Kernstadtwehr in der Silvesternacht gerufen.

Laut Stefan Rasche, stellvertretender Ortsbrandmeister, rückten die Feuerwehrkräfte gegen 0.48 Uhr in die Beethovenstraße aus.

Dort waren Plastiksäcke mit Müll vor einem Grundstück in Brand geraten. Unter Atemschutz konnte laut Ortsbrandmeister Eike Schucht ein Trupp mit der Schnellangriffsleitung das Feuer relativ schnell löschen. Gebäude oder Personen seien nicht in Gefahr gewesen. Einen weiteren Einsatz gab es gegen 2.16 Uhr in der Nacht. Im Vogelsangweg musste die Feuerwehr eine Wohnungstür öffnen.

Eine Person hatte den Hausnotruf ausgelöst, nachdem sie in der Wohnung gestürzt war und die Tür nicht mehr selbstständig öffnen konnte.

Ansonsten sei die Neujahrsnacht für die Feuerwehr ruhig verlaufen, berichtet Stefan Rasche.