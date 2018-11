Mündener diskutierten über Gestaltung des Reformationstages

Dabei diskutierten rund 50 Gäste über die zukünftige Gestaltung des neuen niedersächsischen Feiertages, der in diesem Jahr erstmals als freier Arbeitstag gefeiert wurde.

Pastor Andreas Risse brachte die Bandbreite der Vorstellungen für seine Gruppe auf den Punkt. Er sagte, es habe einen „Spagat“ gegeben zwischen dem Nachdenken, „wie wir als Christen zukünftig unterwegs sein wollen“ und der Frage, ob man in Veranstaltungen nach draußen gehen solle. Bettina Sangerhausen sagte unter Beifall: „In der Kirche sind wir unsichtbar. Wenn wir gehört werden wollen, müssen wir vor die Kirche gehen.“

Ganz ähnlich ein anderer Beitrag: „Wir können mit allen ins Gespräch kommen. Dafür gibt es in Münden auch Räume wie das Rathaus.“ Man könne ein Gemeindefest veranstalten zum Reformationstag, lautete ein weiterer Vorschlag, oder Kundgebungen zu einem aktuellen Thema, „um auch Schüler und Konfirmanden zu erreichen“.

Zu den Tischgesprächen hatte Superintendent Thomas Henning zusammen mit Pastor Ernst-Ullrich Göttges von der evangelisch-reformierten Gemeinde Hann. Mündens eingeladen.

Ein großes Thema dabei: Die Möglichkeit, die der Reformationstag bietet, unter dem Stichwort „Verständigung“ Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen.

+ Pastor Ernst Ulrich Göttges, Evangelisch-reformierte Kirche Hann. Münden. © Ekkehard Maaß

Ein Anliegen, dass Ernst-Ulrich Göttges am Herzen lag: Die Diskussionskultur in der Gesellschaft so zu gestalten, dass sie in der Sache friedlich ist, und es sich darum dreht, einen Konsens zu finden.