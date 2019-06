Mündener Grundschüler fit von Kopf bis Fuß

Die Schüler der Grundschule am Wall (vorne) gewannen das Leichtathletik-Turnier auf dem Rattwerder.

Werfen, Springen, Laufen. Bei den Leichtathletikwettkämpfen der Mündener Grundschulen bekamen die Schüler der dritten und vierten Klassen Gelegenheit, ihre Sportlichkeit unter Beweis zu stellen.

Fünf Grundschulen aus Hann. Münden und Staufenberg machten mit und waren mit jeweils zehn Schülern zum Sportplatz Rattwerder gekommen.

Zuerst standen die Disziplinen Weitsprung, 50-Meter-Lauf und Wurf auf dem Programm. Hierbei wurden sowohl die Einzelergebnisse der Schüler prämiert, als auch das Gesamtergebnis errechnet, das in die Abschlusswertung mit hineinfloss.

Zum Schluss des Wettbewerbs fand wie jedes Jahr die Pendelstaffel statt, an der alle Schüler teilnahmen und gegeneinander laufen mussten.

Am schnellsten waren hierbei die Schüler der Brüder-Grimm-Schule und der Grundschule am Wall, beide Mannschaften liefen die zehn mal 50 Meter in 1 Minute und 32 Sekunden.

Zusammen mit den Ergebnissen der drei Wettkampfdisziplinen ergab das Platz eins für die Schüler der Grundschule am Wall, gefolgt von der Brüder-Grimm-Grundschule auf Platz zwei und der Hermann-Gmeiner Schule auf dem dritten Platz.

Die Grundschule Königshof schaffte es auf Platz vier und die Grundschule Gimte folgte in diesem Jahr auf Platz fünf. Tatkräftige Unterstützung bekam die Organisatorin Jutta Elther-Wiegräfe wieder von Schülern der zehnten Klasse der Werra-Realschule.

Sportlehrer Simon Winter war mit seinen Schülern für das Messen von Strecken und Stoppen von Zeiten zuständig, außerdem werteten die Schüler die Ergebnisse aus und schrieben die Urkunden.