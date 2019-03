Mündener Rat wartet auf den Landtag, Dransfeld beginnt zu rechnen

Hann. Münden/Dransfeld - Die Straßenausbaugebühren stehen im Niedersächsischen Landtag auf dem Prüfstand. Die Bürger sollen entlastet werden, die Kommunen mehr Kompetenzen bekommen. In Hann. Münden und Dransfeld wird in der Kommunalpolitik darüber diskutiert.

Die CDU- und die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hann. Münden wollen die Straßenausbaubeiträge der Stadt bei Sanierungen neu regeln, um die Bürger in Zukunft bei den Kosten zu entlasten. Das geht aus Mitteilungen der Fraktionen hervor. Hintergrund seien Neuregelungen, auf die sich die Große Koalition in Hannover bereits verständigt habe und die derzeit im Niedersächsischen Landtag beraten werden.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt, so Fraktionsvorsitzender Ulrich Reichel, beschäftige sich seit geraumer Zeit mit den derzeitigen Straßenausbaubeiträgen. Bei einzelnen Baumaßnahmen führten diese „zu Ungleichgewichten für die betroffenen Anlieger, die teilweise nicht vertretbar erscheinen.“ Eine in vielen Punkten erfolgte Einigung in der Großen Koalition trage dem Umstand Rechnung, „dass es vielerorts erheblichen Unmut über Straßenausbaubeiträge gibt“, so Reichel. Die Einigung gebe den Kommunen den nötigen Gestaltungsspielraum, „um vor Ort passende, sachgerechte und auch sozial verträgliche Lösungen zu finden“, so Angelika Deutsch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Reichel: „Die CDU-Fraktion wird nach Beschluss dieser neuen Richtlinien durch den Landtag die internen Beratungen weiterführen und genau prüfen, welche Schlüsse die Stadt daraus ziehen muss, um zukünftig Reduzierungen der Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger darzustellen, ohne zusätzliche Belastungen für den Haushalt der Stadt zu erzeugen.“

Auch die SPD-Fraktion im Rat der Stadt will die bisherige Praxis auf den Prüfstand stellen. Dr. Joachim Atzert, Fraktionsvorsitzender der SPD: Das zurzeit in der Stadt Münden angewandte Verfahren, das einseitig die unmittelbar betroffenen Anlieger nur einer Straße belaste, führe zu Ungleichgewichten, die mitunter nicht zu vertreten seien und Einzelne in eine Zwangslage bringe, die von diesen dann kaum zu stemmen sei. Die SPD-Fraktion werde nach Vorlage der neuen gesetzlichen Regelungen diese genau prüfen, um ein anliegerfreundlicheres Verfahren, das zum Beispiel die Last auf viele Schultern der Stadt lege und damit gerechter verteile, als Ratsantrag einzubringen.

Im Dransfelder Rat

Während in Hann. Münden der erste Antrag zur Änderung der Finanzierung des innerörtlichen Straßenbaus noch gestellt werden mus, gab es in Dransfeld bereits drei Anträge von vier Parteien: CDU, Freie Wählergemeinschaft Dransfeld (FWGD), Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke haben sich dem Thema gewidmet. Alle sehen in der jetzigen Handhabung zu große Härten für die Bürger. Während die FWGD, der sich die CDU anschloss, zunächst belastbare Zahlen will, um auf deren Basis zu beraten, wie man eine andere Art der Finanzierung finden kann, sprechen sich Grüne und Linke in ihrem gemeinsamen Antrag direkt dafür aus, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Das war Thema im Rat am Dienstag. Ulrich Maschke, Die Linke, sieht in einer höheren Grundsteuer die Möglichkeit, das nötige Geld in die Kasse zu bekommen. Damit wären die Ausgaben auf viel mehr Schultern verteilt, argumentierte er, was gerechter wäre. Auch, wenn Jörg Brandt, FWGD, dafür plädierte, zuerst die Zahlen abzuwarten, tauschten die Ratsmitglieder ihre Meinungen zum Thema aus: Jan-Thomas Geyer, CDU, plädierte dafür, jetzt schnell tätig zu werden, da viele Straßen in Dransfeld schon recht alt seien, eine Sanierung absehbar. Dem stimmte Günther Schwethelm, Grüne, zu. Eine Sofortlösung über die Grundsteuer sei leider nicht möglich, da diese Steuer gerade überarbeitet werde. Sobald hier Klarheit herrsche, solle man die Grundsteuer aber wieder ins Spiel bringen. 40 Jahre und mehr, wurde verschiedentlich gesagt, hätten die Straßen in Dransfeld auf dem Buckel, die in nicht allzu ferner Zukunft erneuert werden müssten. Gerald Bindseil, SPD, sagte, bei einer Abschaffung der Beiträge müsse auch eine Gegenfinanzierung her, doch dazu „brauchen wir erst einmal belastbare Zahlen“. Zurzeit sei eine ganze Menge im Fluss, sagte Stadtdirektor Mathias Eilers, und verwies auf den aktuellen Vorschlag von SPD und CDU im Niedersächsischen Landtag (siehe Artikel oben). Mit dem, was darin angeregt wird, verpflichte die Landesregierung die Kommunen zu nichts. Das sei gut für die kommunale Selbstverwaltung, weil die Kommunen selbst entscheiden können, bedeute aber auch: Werden die Städte und Gemeinden nicht vom Land verpflichtet, die Beiträge abzuschaffen, ist das Land auch nicht in der Pflicht, einen Ausgleich zu zahlen. Bei einer Enthaltung wurde die Verwaltung einstimmig beauftragt, Zahlen für Dransfeld zu ermitteln.

Aus den Vorschlägen im Landtag

Die Große Koalition in Niedersachsen will die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen neu regeln und hat sich auf mehrere Eckpunkte verständigt. Das geht aus einem Schreiben von Sebastian Lechner, innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, hervor. Unter anderem sind folgende Änderungen geplant:

- Die Städte und Gemeinden sollen ausdrücklich ermächtigt werden, im Rahmen ihrer Satzungsautonomie zu bestimmen, in welcher Höhe sie den Aufwand für die Straßensanierung auf die Bürger umlegen. Bisher seien immer 75 Prozent der Kosten beitragsfähig gewesen. Mit dieser Regelung werde die kommunale Selbstverwaltung erheblich gestärkt.

- Die Erneuerung von Straßen soll nur dann für die Bürger mit Kosten verbunden sein, wenn seit Herstellung oder Erneuerung mindestens 25 Jahre vergangen sind oder – im Falle einer früheren Erneuerung – die Kommune lückenlos nachweisen kann, dass sie ihren Unterhaltungspflichten nachgekommen ist.

- Die Kommunen sollen verpflichtet werden, möglichst transparent und umfassend über die Straßensanierungsmaßnahmen und die Höhe der auf die Bürger zukommenden Kosten zu informieren.

- Bei großen Arealen und Eckgrundstücken sollen Vergünstigungen durch Teilanrechnungen zulässig sein. Auch hierüber sollen die Kommunen in eigener Zuständigkeit entscheiden dürfen.

- Die wohl wichtigste Neuerung ist, dass künftig auch Ratenzahlungen, eine Verrentung, über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren zu einem Zinssatz möglich sein sollen, der nicht mehr als maximal drei Prozent über dem durchschnittlichen Basiszinssatz der zurückliegenden drei Jahre liegt.