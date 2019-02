Zu Besuch bei Jamie und Claire

Hann. Münden - Bei der Spezialmesse "Dioramica" hatte Daniela Ullrich ihr Werk erstmals präsentiert. Im Mündener Zinnfigurenmuseum "Geschichte in Miniaturen" ist es nun zu sehen: Die Burg Leoch, angelehnt an die Fernsehserie Outlander.

In Anlehnung an die Fernsehserie, deren aktuelle Staffel derzeit beim Sender Vox läuft, schuf Daniela Ullrich innerhalb von zwei Jahren folgende Szenerie: Die Ankunft von Jamie und Claire mit Gefolgsleuten des McKenzie-Clans auf der Burg Leoch. Bei der mehrfach ausgezeichneten US-amerikanischen Serie handelt es sich um die Umsetzung der Romanserie „Highland-Saga“ der Autorin Diana Gabaldon, die 1952 in Williams (Arizona/USA) geboren wurde. Die Geschichte der Krankenschwester Claire (Caitriona Balfe), die per Zeitreise vom Jahr 1945 ins Jahr 1743 wechselt und dort ihre große Liebe, den schottischen Freiheitskämpfer Jamie Fraser (Sam Heughan), trifft, ist Abenteuer und Romanze zugleich.

+ Liebevoll bis ins Detail gestaltetes Diorama: Blick in den Innenhof der Burg Leoch im schottischen Hochland. © Bettina Wienecke

Auf der Homepage des Vereins „Geschichte in Miniaturen“ sind Fotos zum Dioramenbau und Details der fertiggestellten Burg unter „Scottish Highlands 1743“ zu finden. Den Korpus der Burg hat Daniela Ullrich mit Hartschaumplatten gebaut. Dann hat sie Platten aus Resin (Gießharz) zugeschnitten und aufgeklebt. „Unzählige Arbeitsstunden mussten allein hierfür aufgewendet werden“, berichtet sie. Die Figuren, darunter der rothaarige Jamie und seine geliebte Claire gemeinsam auf einem Pferd, haben Massimo Costa und Torsten Falke (Tiere) modelliert. Dirk Risser übernahm die Bemalung. Das Diorama ist 1,20 mal 1,60 Meter groß. Das Museum des Vereins „Geschichte in Miniaturen“ öffnet nur nach Absprache.

Es befindet sich im Saal des Hotels Schmucker Jäger in der Wilhelmshäuser Straße 45 in Hann. Münden. Der Eintritt (inklusive Führung) kostet sechs Euro.

Für Kinder bis 1,20 Meter Größe ist er frei.

Kontakt: Patrick Ullrich (Erster Vorsitzender), Tel. 0170/737 4343, geschichte-in-miniaturen.de