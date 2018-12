Musikexpress Hemeln bringt beim Weihnachtskonzert sein Publikum zum Mitklatschen

Da springt der Funke über

+ © Petra Siebert Der Musikexpress Hemeln sorgte mit seinem Weihnachtskonzert in der Hemelner Marienkirche für vorweihnachtliche Stimmung. © Petra Siebert

Hemeln. Während draußen mit beginnenden Minusgraden der Winter seinen Einzug hielt, füllte sich am Samstagabend die Marienkirche in Hemeln bis in die letzte Reihe. Die 200 Besucher wollten das Weihnachtskonzert des Musikexpress’ erleben und sich in vorweihnachtliche Stimmung versetzen lassen.