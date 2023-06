Nach 20 Jahren ist Schluss: Schlüsseldienst Drebing in Hann. Münden schließt endgültig die Türen

Ladenschließung

+ © Eike Rustemeyer Thomas Drebing in seinem Geschäft in Hann. Münden. © Eike Rustemeyer

Seit dem Jahr 2003 führt Thomas Drebing seinen Schlüsseldienst in der Ziegelstraße. Nun geht er in den Ruhestand.

Hann. Münden – Schlüssel mit bunten Motiven, Emailleschilder mit witzigen Sprüchen und jede Menge Schrauben, Dübel, Stopfen und Elektroartikel: Seit dem Jahr 2003 verkauft Thomas Drebing in seinem Geschäft an der Ziegelstraße Handwerksbedarf, installiert Schließanlagen, macht Schlüssel nach und öffnet auf Auftrag verschlossene Türen. Doch damit ist bald Schluss: Am 30. Juni schließt Drebing seinen Laden.

„Früher habe ich auch noch Schuhe besohlt, aber das will ja heutzutage keiner mehr“, berichtet Drebing, der gelernter Werkzeugbauer und Industriemechaniker ist. Nachdem er als Schlosser und später als Abteilungsleiter eines Baumarktes arbeitete, entschied er sich vor 20 Jahren dazu, sich selbstständig zu machen. Für seinen Laden kaufte Drebing ein Haus an der Ziegelstraße, das er selbstständig renovierte, wie er erzählt.

„Über die Jahre ist hier ein kleiner Mini-Baumarkt entstanden“, sagt Drebing. Das Hauptgeschäft seien aber immer Installationen und Reparaturen von Schließanlagen gewesen. Drebing, der sich selbst als „Mündener Zwieback“, also als ein Urgestein der Stadt, bezeichnet, sei wegen der Schließung etwas wehmütig.

„Der Laden ist wie ein Kind, das man großgezogen hat“, sagt er. Doch „irgendwann reicht es auch. Ich bin mittlerweile im Rentenalter“, ergänzt der 65-Jährige.

Drebing habe bis zuletzt versucht, einen Nachfolger für sein Geschäft zu finden. Doch keinem der Interessierten habe er zugetraut, den Herausforderungen, die die Leitung seines Handwerksbetriebes mit sich bringt, vollständig gewachsen zu sein. „Bevor er kaputtgemacht wird, schließe ich ihn lieber“, erklärt der erfahrene Inhaber. Auch im Ruhestand möchte Drebing weiterhin aktiv bleiben. Er besäße mehrere Immobilien, bei denen immer mal was zu tun sei. Außerdem „habe ich mir auch wieder ein Motorrad zugelegt“, sagt er.

Für kommenden Dienstag, 20. Juni, plane Drebing einen Ausverkauf mit 50 Prozent Rabatt auf alle Waren, die in den Regalen stehen. Darüber hinaus wolle er bereits ausgestellte Rabattkarten anteilig auszahlen.

Der Ausverkauf findet bei Drebings Schlüsseldienst, Ziegelstraße 8, statt. Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr. (Eike Rustemeyer)