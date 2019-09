Der Neue im Bramwald: Marten Eickhoff ist Förster im Revier Ellershausen

Förster im Bramwald: Marten Eickhoff neben einer Fichte in seinem Revier.

Marten Eickhoff ist der neue Förster im Revier Ellershausen im Bramwald. Wir stellen den 31-Jährigen vor.

Tief im Wald, der sich oberhalb von Ellershausen wie ein Band erstreckt, steht ein mit grauem Staub bedecktes Auto. Im Kofferraum liegen Spraydosen.

Einige Meter weiter, unter einer stattlichen Fichte, steht ein junger Mann, das Logo „Niedersächsische Landesforsten“ prangt auf seinem Hemd.

„Das Auszeichnen fällt nicht schwer. Wo Löcher zu erkennen sind, aus denen Bohrmehl austritt, ist klar: Hier ist der Borkenkäfer am Werk“, sagt Marten Eickhoff. Der Baum muss gefällt werden, wie viele andere Fichten, die unter dem starken Befall leiden und absterben.

Arbeitsbereich in den Revieren Bursfelde und Ellershausen

Der 31-Jährige ist seit dem 17. Juni neuer Revierförster im Bramwald. Sein Revier besteht aus zwei zusammengelegten: Im Norden der südliche Teil des ehemaligen Reviers Bursfelde bis zur Niemetalstraße, im Süden das ehemalige Revier Ellershausen. Das Revier Bursfelde wurde zum 1. Januar 2019 aufgelöst.

Der Nordteil des ehemaligen Reviers wurde der Revierförsterei Verliehausen im Solling zugeschlagen.

Dort arbeitet Rainer Uebel, der das alte Revier leitete, weiterhin mit. Zum 1. Oktober geht Uebel in Pension. Trotz aktueller Herausforderungen durch den Borkenkäfer und die enorme Trockenheit liebt Marten Eickhoff die Arbeit im Wald: „Die bunte Mischung an Tätigkeiten zwischen Betriebswirtschaft und Naturschutz begeistert mich“, sagt er.

Forsthaus Falkenau an der Weser?

Auf die bekannte ehemalige Fernsehserie Forsthaus Falkenau angesprochen muss Eickhoff schmunzeln: Nein, mit Romantik habe seine Arbeit wenig zu tun. Einen großen Teil nehme schließlich Verwaltungsarbeit ein.

Wenn er morgens um halb sieben in die Försterei kommt, geht es zunächst für eine Stunde an den Schreibtisch, erst danach fährt er ins Revier, zum Markieren, zu Gesprächen mit seinen Waldarbeitern, zum Holzaufmessen.

„Man studiert das aber natürlich, weil man viel im Wald, in der Natur unterwegs sein möchte.“ Eickhoff ist auf dem Land aufgewachsen, er stammt aus Diepholz, seine Eltern hatten bis zu ihrem Ruhestand einen landwirtschaftlichen Betrieb. Zum Studium kam er nach Göttingen und verliebte sich – in eine Frau, aber auch in die südniedersächsische Landschaft.

Mehrere Jahre Erfahrung im Landwirtschaftsministerium

„Mir gefällt der Wechsel aus Feldern, Dörfern, Wald, die Ausblicke“, schwärmt Eickhoff, der in der Universitätsstadt Göttingen lebt. Nach dem Studium folgte das Referendariat in Liebenburg bei Salzgitter. Auf ein kurzes Intermezzo im Forstplanungsamt arbeitete er mehrere Jahre im Landwirtschaftsministerium, unterstützte dort die Ausbildung der Forstreferendare.

„Ich wollte aber gerne eine Revierförsterei leiten, dann wurde diese Stelle frei, ein Glückfall“, erzählt der Förster. Sein neues Revier zwischen Hemeln, Ellershausen, Bursfelde und Gimte umfasst nun 2000 Hektar Fläche, das sind mehr als 2800 Fußballfelder.

Einen besonderen Lieblingsplatz in seinem Revier hat der junge Förster zwar noch nicht. Trotzdem hat er einige schöne Stellen schon ausgemacht: „Wir haben einen reizvollen, alten Hutewald, zudem ein Moor. Die Steilhanglagen hinunter zur Weser gefallen mir sehr.“

Er freue sich nun auf viele spannende Jahre im Bramwald. Das muss an der Umgebung liegen – sein Vorgänger in Ellershausen, Uwe Beyer, war in den Wäldern rund um den Ort 40 Jahre lang unterwegs.