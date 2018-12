Neue Karte mit Infos zu Sperrmüll im Kreis Göttingen

Landkreis Göttingen. Im Landkreis Göttingen werden derzeit neue Informationen zum Sperrmüll mit einer heraustrennbaren Sperrmüllkarte an alle Haushalte durch die Post verteilt.

Damit kann laut Kreisverwaltung die Abfuhr künftig einfacher bestellt werden. „Generell lässt sich sagen, dass jetzt alle Gegenstände, die man bei einem Umzug mitnehmen würde, auch bei der Sperrmüllabfuhr mitgenommen werden“, erklärt Sprecherin Andrea Riedel-Elsner. Pro Bestellung dürfen allerdings maximal vier Kubikmeter Sperrmüll bereitgestellt werden. Das vereinfacht die Tourenplanung und sorgt für mehr Gebührengerechtigkeit.

Weitere Auskünfte zu allen Fragen der Abfallvermeidung, -verwertung und richtigen Entsorgung gibt es am Abfalltelefon der Abfallwirtschaft Osterode am Harz (Tel. 0 55 22/960-47 77) und an der Abfall-Hotline der Abfallwirtschaft Göttingen (Tel. 05 51/525 24 73).