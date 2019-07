Neuer Start fürs Haus der Heimat in Oberode

Das Haus der Heimat wird zum „Psychiatrischen Pflegezentrum Werrablick“: Hans-Joachim Schneider, neuer Betreiber der Pflegeeinrichtung, hat die Immobilie in Oberode gekauft.

Der Insolvenzverwalter, Daniel Goth, rechnet damit, dass das Insolvenzverfahren zum Haus der Heimat zum Ende des Jahres eingestellt werden könne. „Das Verfahren war zäh“, schildert Goth auf HNA-Anfrage. Zunächst war eine Trennung des Gebäudes und des Betriebs vorgesehen, da sich die Immobilie im Privatbesitz der Betreiberin des Hauses der Heimat, Bettina Keuthen, befand.

Alle Interessenten wollten aber sowohl den Pflegebetrieb als auch die Immobilie erwerben. Verhandlungen scheiterten, weil es zu keiner Einigung hinsichtlich der Immobilie kam, so Goth. Vor einem halben Jahr gelang es Schneider, der sechs Pflegeeinrichtungen im Raum Hildesheim, in Nordstemmen und im Harz betreibt, die Immobilie zu kaufen. Zum 1. Juli werde auch die neu gegründete GmbH „Psychiatrisches Pflegezentrum Werrablick“ den Betrieb der Pflegeeinrichtung übernehmen.

Schneider sieht einen hohen Investitionsbedarf am Objekt, vor allem am Altbau seien „wesentliche Sanierungen“ notwendig, darunter hinsichtlich Brandschutz, der Beseitigung baulicher Mängel und der Einrichtung barrierefreier

Badezimmer für jedes Bewohnerzimmer. Voraussichtliche Gesamtkosten: etwa 15 Millionen Euro. August 2021 solle der Altbau bezugsfertig sein, danach wolle man den Neubau modernisieren. Die Zahl der Bewohner solle dann wieder auf etwa 100 erhöht werden, die derzeit 59 Bewohner sind aktuell im Neubau untergebracht. „Wir sind ein neuer Betrieb mit neuem Kapital. Wir wollen unsere Bewohner gut versorgen, aber auch unseren Verpflichtungen gegenüber insbesondere Lieferanten nachkommen“, erklärt Schneider mit Blick auf die turbulente Geschichte des Hauses der Heimat.

„Hier entsteht ein Schmuckstück“, ist sich Helmut Huff sicher. Er ist Heimleiter der Pflegeeinrichtung, die zum ersten Juli den Namen „Haus der Heimat“ ablegen wird und künftig „Psychiatrisches Pflegezentrum Werrablick“ heißen wird.

Der neue Betreiber, Hans-Joachim Schneider, hat viel zu tun am Gebäude: Der Altbau wird derzeit saniert und komplett entkernt, jedes Geschoss soll für seine künftige Nutzung als Pflegeeinrichtung neu und entsprechend ausgestattet aufgebaut werden. Jedes Zimmer soll gemäß heutigem Standard Nasszellen bekommen, also ein eigenes Badezimmer, natürlich barrierefrei.

Der über 100 Jahre alte Altbau, in dem sich unter anderem Speiseräume, Küche, die Räume der Verwaltung und Bewohnerzimmer befanden, wurden untersucht: „Wir haben festgestellt, dass dort so wie es war, kein Heimbewohner weiterwohnen kann“, erklärt Schneider. Bau- und Brandschutzmängel müssten unter anderem beseitigt werden. Die 59 Bewohner, die derzeit in der Pflegeeinrichtung leben, seien Mitte April in den Neubau gezogen. Aber auch dort seien nicht alle Zimmer ausgebaut, sodass man nach der Ertüchtigung des historischen Gebäudes – unter Einhaltung des Denkmalschutzes – auch den Neubau renovieren werde, erklären Investor Schneider und Heimleiter Huff.

Mit Blick auf die anderen sechs Einrichtungen im Betrieb von Hans-Joachim Schneider könne sich das Oberöder Pflegezentrum freuen, so Huff: „Die Bewohner werden ein schickes Zuhause bekommen und die Mitarbeiter eine ordentliche Arbeitsstätte.“ Ab 2021 könnte es dann wieder richtig losgehen, weitere Bewohner könnten einziehen.

Huff arbeitet seit drei Jahren im ehemaligen Haus der Heimat, lernte die Zeit kurz vor und während der Insolvenz der GmbH kennen. Es war eine abwechslungsreiche Zeit und eine spannende Herausforderung, erklärt er. Während der vergangenen zwei Jahre hatte sich Daniel Goth, vom Amtsgericht Göttingen bestellter Insolvenzverwalter, unter anderem darum gekümmert, den laufenden Betrieb zu erhalten. Schneider könne nun einen gesunden Betrieb übernehmen: Immobilie, Pflegeeinrichtung und engagiertes und motiviertes Fachpersonal. Er schickt ein dickes Lob an das Pflegepersonal: „Ich bin dankbar über ihre Loyalität in diesen schweren Zeiten“, sagt Goth. „Das Team hat die vergangenen Jahre die Stange gehalten, das ist für mich eine Besonderheit“, erklärt auch Schneider begeistert.

Zum 1. September vergangenen Jahres war die Immobilie aus dem Privatbesitz der Geschäftsführerin der „Haus der Heimat GmbH“ auf Hans-Joachim Schneider übergegangen.

Die Übernahme des Pflegebetriebes inklusive der Mitarbeiter erfolge nun zum 1. Juli. Mit dem neuen Namen „Psychiatrisches Pflegezentrum Werrablick“ will er der Einrichtung einen neuen Start ermöglichen, das Haus solle sich von den Turbulenzen seiner Vergangenheit erholen können.

Derzeit seien 46 Fachkräfte aus der Gesundheitsbranche im Zentrum tätig. Aufgrund eines verbesserten Personalschlüssels wolle man weiteres Personal, wie Alten- und Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwestern und Ergotherapeuten, alle mit einer psychiatrischen Zusatzausbildung, einstellen.

Weitere Infos unter Tel. 0 55 45/9 60 70 oder per E-Mail an info@pflegezentrum-werrablick.de