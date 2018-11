Neues Gesetz bringt neue Aufgaben für Erzieherinnen: Kitas machen Kinder sprachlich fit

Reden über Bilderbuchgeschichten: Dabei lernen Kinder nicht nur neue Wörter, sondern auch Freude am Gespräch – hier Carolin Schewe mit einer Kinder-Kleingruppe, wie sie zur dialogischen Bilderbuchbetrachtung in der DRK-Kita Scheden inzwischen gang und gäbe ist.

Hann. Münden/Dransfeld/Staufenberg. In den Kindergärten werden die Mädchen und Jungen jetzt mehr denn je dazu angeregt, zu sprechen: Sprachelernen wird bewusst in den Alltag eingebunden.

Denn seit dem 1. August sind die Kindertagesstätten (Kitas) in Niedersachsen zuständig für die vorschulische Sprachförderung der Kinder.

Bisher kümmerten sich die Grundschulen darum. Die „dialogorientierte Bilderbuchbetrachtung“ sei Kern des Konzeptes in den Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), sagt Heike Suslik, Leiterin der Kita in Scheden. Diese sei aus mehreren Studien als die wirksamste Methode zur Sprachförderung hervorgegangen. Dabei steht das Gespräch im Vordergrund, nicht die Vermittlung einer Geschichte. Darüber hinaus zieht sich das Thema Sprache durch alle Bereiche und auch, was wie zufällig aussieht, hat Methode: Alltagssituationen werden so gestaltet, dass die Kinder zum Gespräch motiviert werden.

Die sprachliche Entwicklung der Kinder muss dokumentiert, mit den Eltern regelmäßig darüber gesprochen werden. Für die Kitas bedeutet das Weiterbildung, Beratung und zusätzliche Stunden. Ob der vom Land gewährte Zuschuss dafür ausreichen wird, werde sich erst langfristig zeigen, heißt es aus den Kitas von Rotem Kreuz, Kirche und Arbeiter-Samariter-Bund. Angelika Görk, Leiterin der evangelisch-lutherischen Kita St. Matthäus in Hermannshagen, sieht in der neuen Struktur mit den neuen Aufgaben auch eine Chance für die Kinder: Die Sprachförderung in der Schule habe nicht funktioniert, sie sei am Kind vorbeigegangen. Viel besser sei es, Kinder mit Förderbedarf nicht aus den Gruppen herauszunehmen, sondern sie mitten im Kita-Geschehen zu unterstützen. St. Matthäus ist anderen Kitas schon voraus: „Wir sind sowieso Sprachbildungskita“, sagt Görk, und mit ihren Erfahrungen stehen sie nun anderen zur Seite.

„Sprachförderung beziehungsweise alltagsintegrierte Sprachförderung ist schon immer ein fester Bestandteil in der ASB-Kindertagesstätte Lutterberg und im niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung festgeschrieben, deswegen sind wir darauf eingestellt. Neu ist, dass die Sprachförderung jetzt komplett an die Kitas übertragen wurde, deshalb ist es gut, dass wir Fördergelder bekommen, um unsere Arbeit intensivieren zu können, zum Beispiel durch Fortbildungen, Fachberatungen oder Prozessbegleitungen“, formuliert es Geschäftsführer Nils Borcherding vom ASB-Kreisverband Göttingen-Land.

Man müsse einen speziellen Blickwinkel entwickeln, beschreibt es Angelika Görk, Leiterin der Kita St. Matthäus, und auch erkennen können, wo die Kita noch helfen kann und wo eine Therapie für ein Kind vonnöten wäre.

+ Vorlesetag im Heilpädagogischen Kindergarten: Lenja und Iben, beide Schülerinnen der 3. Klasse der Grundschule Gimte, besuchten mit Rektor Jens Wilhelm die zukünftigen Schulkinder des Heilpädagogischen Kindergartens und trugen gekonnt das Bilderbuch „Lieselotte macht Urlaub" vor. © Bianca Knipp

Einfach Vorlesen reicht nicht, auf den Dialog kommt es an, skizziert es Heike Suslik, Kita-Leiterin in Scheden: Beim gemeinsamen Bilderbuchbetrachten heißt das, offene Fragen zu stellen, das Kind erzählen lassen. Das Bilderbuch biete dabei viele Wörter und Begriffe, die im Alltag nicht so oft vorkommen, und helfe so, den Wortschatz des Kindes zu erweitern. Und das ist sowohl für deutsche Kinder wichtig als auch für Kinder aus Migrantenfamilien. Denn der Wortschatz, so eine Beobachtung der Kita-Leiterin, werde ärmer. Trotz Mehrarbeit gehen die Kindergärten sehr positiv an ihre neue Aufgabe heran.

Zwar sei es einerseits schade, dass der Kontakt zur Grundschule nun weniger intensiv sei, jetzt, wo die Lehrer nicht mehr zur Sprachförderung in die Kita kommen, sagt Suslik, aber andererseits könne man in der Kita viel mehr Zeit in die Sprachförderung investieren als es der Schule möglich sei. Wenn man Kinder mit Förderbedarf herausnimmt, dann hätten diese das Gefühl, dass mit ihnen etwas anders ist, sagt Görk, die Extragruppen an den Grundschulen nicht für optimal hielt. Mit Projekten, Spielen und Aktionen im Kindergarten alle zu fördern sei da viel kindgerechter. Ganz unauffällig kann man da auch Gruppen mit sprachbegabten und weniger sprachgewandten Kindern bilden, sodass die Kinder voneinander lernen.

Die Eltern werden in das Konzept einbezogen. Ausdrücklich sind zwei Elterngespräche vorgeschrieben: Eines am Beginn des letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung und eines am Ende. Wie arbeitsintensiv diese werden, müsse man abwarten, so Görk.