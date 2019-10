Ölwanne im Wald bei Staufenberg aufgerissen

Schlimmeres verhindert

+ © Philipp Vogeley/Feuerwehr Staufenberg/nh Verursachte eine Öllache: Auto im Wald bei Nienhagen. © Philipp Vogeley/Feuerwehr Staufenberg/nh

Zu einer Ölspur in der Ingelheimstraße in Nienhagen wurde die Feuerwehr Staufenberg am Dienstag um 17.36 Uhr gerufen.