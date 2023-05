Pastor Wasmuth-Hödicke ist neuer Altenheimseelsorge-Beauftragter im Kirchenkreis

Von: Jens Döll

Pastor Thorsten Wasmuth-Hödicke ist der neue Beauftragte für Altenheimseelsorge und für ältere Menschen im Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Göttingen-Münden. © Jeanine Rudat/NH

Künftig wird der gebürtige Siegener den Senioren im Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Göttingen-Münden zur Seite stehen.

Hann. Münden/Göttingen – Pastor Thorsten Wasmuth-Hödicke ist der neue Beauftragte für Altenheimseelsorge und für ältere Menschen im Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Göttingen-Münden. Er wird am Sonntag, 14. Mai, ab 16 Uhr in der Friedenskirche in Göttingen in sein neues Amt eingeführt.

„Ich freue mich, dass wir mit Thorsten Wasmuth-Hödicke einen konzeptionell vorgehenden Pastor bekommen, der auf diesem bleibend vulnerablen Bereich unserer älter werdenden Gesellschaft Kirche als Dienst für die Menschen organisiert“, wird Superintendent Dr. Frank Uhlhorn in einer Mitteilung des Kirchenkreises zitiert.

Wie wichtig dieser Bereich ist, zeigen unter anderem auch die gut besuchten Gottesdienste.

„Manchmal haben wir hier zwischen 30 und 40 Bewohner, natürlich immer abhängig von der Betreuungssituation in den jeweiligen Einrichtungen“, so Pastor Wasmuth-Hödicke.

„Manche Gottesdienste in den Kirchen sind nicht so gut besucht“, schmunzelt der Nikolausberger, der seit einem knappen Jahr sein Amt innehat. „Der Bedarf für Altenheimseelsorge, wird sich in den kommenden Jahren noch steigern“, ist er sich aber sicher.

Neben seiner Arbeit als Altenheimseelsorger, arbeitet Wasmuth-Hödicke an einer Studie für den Kirchenkreis Göttingen-Münden, bei der es um eine Bestandsaufnahme für die Altenheimseelsorge im Kirchenkreis geht. „Die Kurve an demenziell erkrankten Menschen geht nach oben in den kommenden Jahren, jede dritte Familie wird einen Menschen dieser Erkrankung in ihrem Umfeld haben. Wir können viel mit der Musik machen und wieder Erinnerungen hervorbringen“, sagt der 54-Jährige, der in Uslar aufgewachsen ist. Wichtig ist ihm vor allem eins: „Die Kirche muss zu den Menschen kommen, wenn sie es selber nicht in die Kirche schaffen.“

Geboren 1968 in Siegen, studierte Thorsten Wasmuth-Hödicke in Göttingen, Heidelberg und Berlin Theologie. Er war unter anderem sieben Jahre Schulpastor in Hameln, Jugendpastor und zeitweise Vorsitzender der Vereinigung evangelischer Religionslehrer:innen. Ab 2008 war er Gemeindepfarrer in zwei Kirchengemeinden in Wolfsburg und ab 2016 außerdem im Pastoralen Dienst des Diakonischen Werks Wolfsburg tätig, bevor er für drei Jahre als Pastor nach Baden wechselte.

Infos: Für Anfragen für Seelsorge ist Pastor Thorsten Wasmuth-Hödicke unter Tel. 01 71/7 09 71 45 erreichbar.