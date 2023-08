Pastorin Annette Lapp verlässt Scheden – Abschiedsgottesdienst am Sonntag

Von: Thomas Schlenz

Packt ihre Sachen: Pastorin Annette Lapp hört bei der Gemeinde Scheden-Dankelshausen und Jühnde-Barlissen-Meensen auf. © Bettina Sangerhausen/nh

Pastorin Annette Lapp von der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Scheden-Dankelshausen und Trinitatis Jühnde-Barlissen-Meensen verlässt die Region. Ein Abschiedsgottesdienst wird am Sonntag, 27.08.2023, stattfinden.

Scheden – Vor sieben Jahren ist Annette Lapp nach Dankelshausen (Samtgemeinde Dransfeld) gekommen, um von dort aus Pastorin für die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Scheden-Dankelshausen und Trinitatis Jühnde-Barlissen-Meensen zu sein. Am Sonntag, 27.08.2023, tritt sie zum letzten Mal vor diese Gemeinden. Die Kirchenvorstände laden aus diesem Anlass zum Gottesdienst ab 14 Uhr in die St.-Markus-Kirche Scheden ein, teilt der Kirchenkreis mit. Bei einem Imbiss im Anschluss sei Gelegenheit, sich von Annette Lapp zu verabschieden.

Erste Pfarrstelle in Scheden

Es war ihre erste Pfarrstelle, „ich bin auch hier ordiniert worden“, sagt sie. In den Jahren seit 2016 sei von allem etwas dabei gewesen: Viele tolle Momente mit sehr vielen engagierten Menschen, vom Kindermusical bis zum Eiche-Pflanzen, vom Konfi-Zeltlager im Pfarrgarten bis zu Glaubenskursen.

„Ich habe hier motivierte Kirchenvorstände erlebt, viel Lust auf Kirche und darauf, Neues auszuprobieren und neue Wege zu gehen.“ Es sei einiges neu entstanden, anderes habe gerade begonnen, als die Corona-Pandemie ausbrach und das Gemeindeleben fast zum Erliegen brachte. Vieles sei dadurch wieder verschwunden. Was in der Zeit blieb, war die Sanierung des Pfarrhauses. 100 Ehrenamtliche hätten mitgeholfen – allerdings pandemiebedingt immer nur in Zweier- oder Dreiergrüppchen, die mit Maske in verschiedenen Zimmern werkelten.

Am Samstag vor dem ersten Lockdown hatten die Arbeiten begonnen, erinnert sie sich. Und dann sei die Sanierung während der Pandemie praktisch das Gemeindeleben gewesen. „Das war unser Projekt“, sagt Annette Lapp, und es sei ein Wunder, dass es geklappt habe. Jetzt sei es fertig, „jetzt ist jemand anders dran“. Die 40-Jährige verlasse nicht nur ihren Arbeitsort, sondern auch die Landeskirche. Sie wechsele nach Erlangen zur eigenständigen Elia-Gemeinde. Diese werde von einem Verein getragen und sei über eine Vereinbarung an die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Bayern angeschlossen.

Die Elia-Gemeinde verstehe sich als evangelisch, sei aber offen für alle und sehr flexibel aufgestellt. Sie werde dort Gottesdienste konzipieren, über 20 Hauskreise begleiten und Projekte entwickeln, beschreibt es Annette Lapp. Fast ausschließlich direkte Arbeit mit der Gemeinde und mit vielen Ehrenamtlichen, hingegen fast keine Verwaltungsaufgaben erwarteten sie dort. Das sei genau auf sie zugeschnitten, „Sitzungen sind nicht meine Kernbegabung“ gibt sie zu, „ich kann Gottesdienst“. Die notwendigen strukturellen Veränderungen im Kirchenkreis Göttingen-Münden erforderten viele Sitzungen, die Veränderungsprozesse bänden viel Kraft, und als Pastorin stehe man immer als Mittlerin zwischen allen.

Um die Trinitatis Gemeinde Jühnde-Barlissen-Meensen kümmere sich Pastorin Ulrike Seebo, Dransfeld. Für die Gemeinde Scheden-Dankelshausen komme Pastor Dr. Eric Janssen zum Einsatz. Der Abschied von den Menschen ihrer Gemeinden falle ihr nicht leicht. „Ich habe unglaublich gerne hier gewohnt“. Sie wünsche sich, dass die Ehrenamtlichen sich etwas zutrauen, kreativ werden und nicht zögern, auch selbst Leitungsaufgaben zu übernehmen.

Da könne so ein Weggang auch ein Katalysator sein. Angesichts der bevorstehenden Kirchenvorstandswahlen hoffe sie, dass der eine oder die andere darüber nachdenke, ob nicht jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, einzusteigen „und die Kirche auf den Kopf zu stellen“. Pastorin Franziska Albrecht, stellvertretende Superintendentin, dankt Pastorin Lapp für ihren Einsatz, hieß es. (Thomas Schlenz)

Personelle Veränderungen bei Pastorenstellen gab es in diesem Jahr in Uschlag und in Hedemünden. Auch Superintendent Thomas Henning ging in diesem Jahr in den Ruhestand.