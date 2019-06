Pilotprojekt für Intensivpflege-WG

Wiershausen – Noch sind die Räume der Blue Heart-WG in Wiershausen leer. Bald soll sich die besondere Wohngemeinschaft (WG) aber mit Leben füllen: Drei Räume stehen für drei Mieter mit einem erhöhten Pflegebedarf bereit – darunter vor allem für Menschen, die auf eine maschinelle Beatmung angewiesen sind.

Zielpersonen des Angebotes sollen Personen sein, die aufgrund verschiedener Erkrankungen, darunter des Muskelapparates, Krebs oder aus neurologischen Gründen, intensiv Pflege benötigen. Ihnen solle ein selbstbestimmtes Leben in häuslicher Umgebung ermöglicht werden, schildert Pflegedienstleiter Thomas Manthey grob das Konzept seines Arbeitgebers.

Es ist ein Pilotprojekt: für die Gesellschaft, die sich Anfang des Jahres gegründet hat und für den Raum Hann. Münden, der ein solches Angebot bislang noch nicht hat. Man habe lange im Raum Göttingen gesucht, erzählt Manthey. Dann fand man die Immobilie in Wiershausen: passende Voraussetzungen für den Betrieb des Pflegedienstes, im Grünen, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Hann. Münden.

So funktioniert die Pflege-WG: Die Pflegegesellschaft mietet das Wohnhaus, das erst vor vier Jahren privat erbaut wurde. Die etwa 230 Quadratmeter große Wohnfläche teilt sich auf in drei, etwa 25 Quadratmeter große Schlafzimmer, einen Gemeinschaftsraum sowie ein gemeinschaftlich genutztes Badezimmer, ein WC und eine Küche. Im Obergeschoss wurde ein Angehörigenzimmer eingerichtet, in einem weiteren Raum hat sich der Pflegedienst eingemietet. Die Räume im Erdgeschoss sind altersgerecht und barrierefrei angelegt worden.

Die WG funktioniert wie ein normales Mietverhältnis, angekündigt werden Mietkosten auf ortsüblichem Niveau, die Kosten werden individuell mit der jeweiligen Krankenkasse des Patienten ermittelt. Die Mieter können ihren Raum frei gestalten, medizinische Geräte und Hilfsmittel bringen sie mit. Der Pflegedienst bietet neben seiner Hauptaufgabe verschiedene Serviceleistungen und Hilfe bei der Antragsstellung und Kommunikation mit Krankenkassen, Ärzten und Krankenhäusern an.

Im ersten Jahr sei Blue Heart der vertragliche Pflegedienst für die Mieter – man kann nach einem Jahr den Pflegedienst wechseln. Es könnte durchaus eine skurrile Situation werden, irgendwann in der Zukunft die Konkurrenz in seinen Räumen zu haben. Manthey lächelt: Da man müsse eben gleich zu Beginn mit guter Versorgung punkten.

Thomas Manthey ist seit 20 Jahren in der Pflege tätig. Der Nörten-Hardenberger schloss 1998 seine Ausbildung als Pfleger ab, hat in leitenden Positionen in der stationären und ambulanten Pflege sowie im außerklinischen Bereich gearbeitet. Die Intensivpflege galt lange als schwarzes Schaf, räumt er ein. Medienberichte über Pfleger mit geringer oder gar keiner Qualifikation in diesem Bereich weißt er für das Pilotprojekt zurück.

Man beschäftige erfahrene Pflegekräfte, die Festangestellten sind in der außerklinischen Beatmung, Sonderernährung und Wundversorgung geschult. Das Team, das noch erweitert wird, soll unter anderem aus examinierten Gesundheits- und Krankenpflegern, Altenpflegern und Pflegehelfern sowie Hauswirtschaftern bestehen und regelmäßig fort- und weitergebildet werden.

Um mit Vorurteilen aufzuräumen, wolle man sich zeigen, transparent sein und sich vorstellen: Am 15. Juni, 11 bis 15 Uhr, lädt der Pflegedienst zu seinem „Tag der offenen Tür“, Beckerweg 3, ein.