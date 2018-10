Plus für den Bolzplatz: Rock for Tolerance unterstützt Sanierung mit 500 Euro

Hann. Münden. Eine ganze Handvoll Rekorde konnte das Rock-for-Tolerance-Festival in diesem Jahr knacken: Mehr Bands, mehr Besucher, mehr engagierte Teilnehmer, mehr Einnahmen und auch mehr Spenden. Jetzt hat der Verein begonnen, die Spenden weiterzugeben.

Das wurde beim Rückblick und bei der Abrechnung am Dienstagabend im Geschwister-Scholl-Haus klar. „Wir haben auf so gut wie jeder Ebene unsere eigenen Erwartungen übertroffen“, so der stellvertretende Vorsitzende Marco Hepe. 1700 Euro Überschuss und 6400 Euro an Spenden flossen nach dem Festival in den großen Topf, aus dem jetzt verschiedene Projekte unterstützt werden. Spenden kamen durch Sponsoren, Firmen und Einzelpersonen zusammen, die sich mit ihrem Beitrag an der Wall of Love verewigt hatten, und Besucher fütterten eine bereitgestellte Spendendose.

Der Überschuss erwirtschaftete sich aus Standeinnahmen, dem Verkauf von Getränken und Rock-for-Tolerance-Fan-Artikeln, abzüglich der anfallenden Ausgaben.

500 Euro aus diesem Topf überreichte der Vorstand bereits an Mündens Bürgermeister Harald Wegener, zur Unterstützung der Bolzplatzsanierung. Das Geld wird in die Finanzierung eines der beiden neu gekauften Tore fließen. Von Rock for Tolerance gefördert werden verschiedene gemeinnützige Zwecke, sowohl soziale Projekte, Vereine und Institutionen als auch Privatpersonen aus Hann. Münden und der näheren Umgebung, unter anderem aus den Bereichen Jugendförderung, Bildung oder Sport.

Anträge können per E-Mail gestellt werden an rft@5eck.de. Über den Antrag entscheidet der Ausschuss des Vereins.

Eine eigene Spendenaktion hat der Verein für die Betroffenen des Brandes an der Veckerhäger Straße ins Leben gerufen. 1255 Euro sind bereits eingegangen, der Verein steht in engem Kontakt mit den Betroffenen. Spenden für das Festival und auch für die Betroffenen des Brandes, (dann mit dem Stichwort „Brand“), können direkt auf das Rock- for-Tolerance-Konto überwiesen werden: IBAN DE93260514500165117920 BLZ 26051450

Am 2. Oktober wird der Verein eine weitere Spende übergeben und die Arbeit des Frauenhauses mit 1000 Euro unterstützen. Das Mütterzentrum erhält 500 Euro für die Neugestaltung des Außenbereichs.

Auch den geplanten Termin für das nächste RfT-Festival verriet der Vorstand am Dienstagabend: Am 13. Juli wird wieder auf dem Tanzwerder gerockt für Vielfalt und gegen Vorurteile.