Polizei in Kassel und Göttingen gibt Tipps gegen Einbrecher

Aktionstage bei der Polizei

Ruckzuck ist das Fenster geöffnet: Die Polizei und Handwerker geben Tipps, wie man Einbrechern das Geschäft verderben kann.

Der „Tag des Einbruchsschutzes“ steht sowohl in Kassel als auch in Göttingen am Wochenende 27. und 28. Oktober auf dem Programm: Während die Polizei in Kassel bereits am Samstag, parallel zur „Casseler Freyheit“, ihre Informationsoffensive startet, lädt die Polizei in Göttingen am Sonntag zu einem großen Info-Tag ein.