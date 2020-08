Die Polizei Göttingen ereilt ein kurioser Notruf: Plötzlich meldet sich jemand aus einem Leichenwagen.

Lutterberg/Göttingen – Unter dem Titel „Lebendig gefangen – ,Notruf‘ aus dem Leichenwagen löst Polizeieinsatz in Hann. Münden aus“ berichtet die Göttinger Polizei jetzt von einem sehr ungewöhnlichen Fall. Er führte die Beamten am frühen Morgen auf den Friedhof des Staufenberger Ortsteils Lutterberg.

Polizei Göttingen erielt Notruf aus einem Leichenwagen

„Es gibt die unterschiedlichsten Orte, von denen aus Notrufe an die Polizei abgesetzt werden können. Auch ungewöhnliche sind von Zeit zu Zeit darunter. Dass aber jemand aus dem Laderaum eines Leichenwagens anruft und um Hilfe bittet, ist zumindest in der Polizeiinspektion Göttingen wahrscheinlich noch nie vorgekommen“, schreibt Jasmin Kaatz, Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen.

„Zumal in der Regel die ,Passagiere‘, die dort aus unabänderlichen Gründen gezwungenermaßen verweilen müssen, ja auch nicht mehr telefonieren können.“

Polizei Göttingen: Mitarbeiter war von Müdigkeit übermannt

Der Notruf hat sich bereits am Montag (03.08.2020) vor einer Woche zugetragen. Auf seiner Fahrt von Hamburg nach Frankfurt auf der A 7 hatte den Mitarbeiter eines Beerdigungsinstitutes aus Schleswig-Holstein am Abend davor offenbar die Müdigkeit übermannt, und er verließ die Autobahn bei Lutterberg, um sich auszuruhen. Dabei setzte der 51-Jährige auf Vertrautes und steuerte den nächstgelegenen Friedhof an der Triftstraße in Lutterberg an.

Er parkte und legte sich zum Schlafen in den leeren Laderaum seines Wagens. Gegen 7 Uhr, so heißt es in der Polizei-Meldung aus Göttingen, sei er durch ein „menschliches Bedürfnis“ geweckt worden. Aber es sei ihm „entgegen sonstiger Gewohnheit“ dieses Mal partout nicht gelungen, die Tür von innen zu öffnen. „Auch der vorhandene Schlüssel erfüllte nicht seinen Zweck.“

Polizei Göttingen: Notruf wurde weiter geleitet

Mit seinem Handy habe er dann um Hilfe gerufen und sei bei der Polizei in Göttingen gelandet, der wiederum seine Kollegen in Hann. Münden alarmierte. Sie fuhren, nach dem Notruf, zum Friedhof und befreiten den 51-Jährigen aus seinem Leichenwagen.

