Präventionspuppenspiel für Viertklässler: Cyber-Mobbing stoppen

Erzählt wird die Geschichte der rothaarigen Brillenträgerin Fritza, die im Internet beim Chatten auf Zockerfuchs trifft. Als dieser durch ein Missverständnis wütend wird auf Fritza, lädt er sich das Profilbild des ahnungslosen Mädchens auf seinen Rechner, verunstaltet es mit einem Bildbearbeitungsprogramm und stellt es ins Schul-Netz ein. Die Kommentare im Netz und die Angst vor dem Spott der Mitschüler führen dazu, dass sich Fritza gar nicht mehr in die Schule traut. Nach langem Zögern wendet sie sich an ihre Mutter und die findet eine Lösung.

+ Gudrun Nixdorff © Schröter

„Das Hauptthema unserer Geschichte ist Cyber-Mobbing“, sagt Jasmin Roquemore, die das Stück zusammen mit Gudrun Nixdorff und Martin Napp sowie Kollegen von der Präventionspuppenbühne der Polizei in Hildesheim entwickelt hat. Das Stück besteht aus vier Szenen, die moderiert und mit den Kindern besprochen werden. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Was ist Cyber-Mobbing? Wie kommt es zu Mobbingsituationen? Wie fühlen sich Opfer? Wie verhalten sich die Täter? Welche Rolle können die Zeugen spielen? Wie hole ich Hilfe? Wann informiere ich Eltern, Lehrer oder sogar die Polizei? „Darüber hinaus sprechen wir Themen wie Informationsvielfalt, Passwortschutz, Datensicherheit und Verhalten im Chat an“, so die Diplom-Sozialpädagogin.