Prunksitzung des Escheröder Carneval Vereins: Ein Höhepunkt jagte den nächsten

Escherode. Mit einem dreifachen „Escherode Helau" begann am Samstagabend in Staufenberg die Karnevalszeit. Bonbons und Konfetti flogen durch die Sporthalle der Dorfgemeinschaftsanlage, die kaum wiederzuerkennen war.

Decke und Wände waren wie in jedem Jahr aufwändig geschmückt. Das Motto hieß am vergangenen Wochenende: „Escherode rollt den roten Teppich aus“. Und so schritten die Gäste tatsächlich vor der Halle über den roten Teppich und durften sich einen Abend wie in Hollywood fühlen.

Filme, Stars und Sternchen waren Thema, Kinoplakate schmückten die Wände, von James Bond bis zu den Minions war alles vertreten, was Rang und Namen hat. Der Escheröder Carnevals Verein (ECV) feierte am Samstag die große Prunksitzung mit Elferrat und das Prinzenpaar, Carmen und Michael, regiert bereits in der zweiten Amtszeit.

Es gab Sketche und Musik. Ingo Brandt berichtete mit einem ausgeprägten Sinn für Humor von seinem letzten Skiurlaub, Daniela Schäfer und Lutz Stock stritten sich über Sport, und die Mädchen und Frauen der Funkengarde ließen die Beine fliegen. Es gab reichlich Raketen und Schunkelrunden, Gäste aus benachbarten Karnevalsvereinen waren gekommen, und Büttenreden wechselten sich mit Gesangs- und Tanzeinlagen ab.

+ Einzug: Die Kinderfunken und das Escheröder Prinzenpaar Carmen II. und Michael II. marschieren zur großen Prunksitzung ein. © Huck

Auch das Kinderprinzenpaar, Lena II. und Lukas II., nahm an der Prunksitzung teil. Sie regierten am Sonntag beim Kinderkarneval. Der Sitzungspräsident Karl-Walter Thieme begrüßte mit seinem Elferrat die Gäste: „Die Stars vom ECV machen heute eine Superschau.“ Er versprach einen kurzweiligen Film in 3D - ohne Brille. Und so kam es. Ein Programmpunkt jagte den nächsten und sogar in Köln und Mainz hätten sich die Escheröder mit ihrer Prunksitzung sehen lassen können.

Darüber lacht Escherode:

• „Weißt du warum Beamte nur nur dann und wann tanzen? Weil es keine Band gibt die so langsam spielen kann.“

• „Der größte Feind für des Menschen Wohl ist und bleibt der Alkohol. Doch schon in der Bibel steht, du sollst auch deine Feinde lieben.“

• Lehrerin: „Nenne mir drei berühmte Männer, die mit B beginnen.“

Schüler: „Ballack, Basler, Beckenbauer!“

Lehrerin: „Hast Du noch nie etwas von Bach, Brecht oder Brahms gehört?“

Schüler: „Ersatzspieler interessieren mich nicht!“