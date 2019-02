Prunksitzung im Gimte: Narren sind bereit zum Feiern

+ © Petra Siebert Sind bereit für den Karneval: (von links) Marco Scheidemann und Matthias Dockenfuß und Carsten Müller. © Petra Siebert

Gimte - 120 Akteure auf und hinter der Bühne sind in Gimte bereit für die „fünfte Jahreszeit“: Die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Gimter Karneval hat alle Vorbereitungen für die große Prunksitzung am Samstag, 23. Februar, 20.11 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), in der Hechthalle (Weserberglandhalle) getroffen.