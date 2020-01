Pumpen der Hann. Mündener Stadtentwässerung sind oft verstopft

Feuchttücher landen in Mündener Haushalten immer wieder in der Toilette. Der Stadtentwässerung Hann. Münden bereitet das Ärger.

Die Feuchttücher führen zu einer besonderen Verstopfung namens Verzopfung: Viele Tücher binden sich zu einem Knäuel, das sich in der Pumpe festsetzt und sie blockiert. „Fast wöchentlich ist eine der 23 Pumpen in und um Hann. Münden verstopft“, sagt Joachim Spiegler, Leiter der Mündener Stadtentwässerung.

In den Pumpen sind extra Messer eingebaut. Sie sollen die Feuchttücher zerkleinern. „Doch das klappt nicht immer“, erklärt Spiegler. Je langfaseriger das Feuchttuch, desto schwieriger sei die Zerkleinerung.

Ein weiteres Problem seien Essensreste. Sie locken Ratten an. Die Nagetiere werden im 265 Kilometer langen Kanalnetz in und um Hann. Münden mit Giftködern bekämpft.

Auch Medikamente werden regelmäßig im Klo heruntergespült, so Spiegler. Den Kläranlagen schade das nicht – aber der Umwelt. Die Medikamentenrückstände werden mit dem Abwasser aus der Kläranlage in die Weser gespült oder landen als Klärschlamm auf landwirtschaftlich genutzten Äckern. „So gelangen die Rückstände in die Nahrungskette. Zudem verunreinigen sie das Grundwasser“, sagt Spiegler.

Die Medikamentenrückstände könnten von der Stadtentwässerung durch eine vierte Reinigungsstufe eliminiert werden – entweder durch Aktivkohle oder durch Ozon. Aber: „Die notwendige Investitionssumme für diese Techniken liegt im Millionenbereich“, so Spiegler.

Auch die Betriebskosten wären enorm hoch. Nur Schwermetalle wie Quecksilber von industriellen Betrieben seien für die Stadtentwässerer problematisch. Klärschlamm mit erhöhter Konzentration könne nicht als Düngemittel verkauft und müsse verbrannt werden.

„Das kostet mehr Geld“, betont Spiegler. Die Mündener Stadtentwässerer produzieren jährlich 1600 Tonnen Klärschlamm. Die Abwassermenge beträgt pro Jahr 1,1 Millionen Kubikmeter.