Das sagt eine Trauerbegleiterin aus Hann. Münden

Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist von heftigen Gefühlen, nicht selten auch von einem Schockzustand begleitet. Wir haben mit einer Trauerbegleiterin gesprochen.

Dieser Trauerweg braucht Begleitung, betont jetzt zum morgigen Totensonntag Trauerbegleiterin Marianne Görnandt.

Direkt nach dem Tod eines lieben Menschen passiert laut Görnandt sehr viel. In der ersten Zeit, in der sich der Körper durch eine Art Schockzustand schützt, schaltet der Organismus viele Regungen ab, da er funktionieren muss. Viel ist zu erledigen und zu organisieren, Menschen wollen ihr Beileid bekunden und kommen ins Haus, telefonieren oder senden eine Karte.

„Danach sind trauernde Menschen oft allein. Richtig allein“, erklärt die Trauerbegleiterin. „Hemmungen, Ängste und eventuell Unsicherheit, vielleicht nicht die richtigen Worte zu finden, halten viele eigentlich Trauernden nahe stehende Menschen davon ab, ihnen im Leid beizustehen.“

Für diese Situation gibt es das Trauercafé in Hann. Münden. Dort gibt es laut Görnandt, die das Angebot seit Anfang an mit Monika Meyer realisiert, Menschen, die sehr gut nachempfinden können, was es heißt, einen geliebten Menschen zu verlieren. „Viele wissen gar nicht, dass es das Angebot Trauerbegleitung gibt“, erklärt Marianne Görnandt.

Für die ausgebildete Trauerbegleiterin ist es wichtig, zu betonen, dass diese Arbeit nicht nur eine Abschiedsarbeit ist, sondern es vielmehr für die Zukunft die Aufgabe ist, dem „von uns gegangenen Menschen nun einen Platz in unserem Inneren, unseren Gedanken und unserem Leben geben zu können“.

In vielen Gesprächen hat Görnandt erlebt, dass es auch um Fragen von Schuld geht. „Ich hätte mir die Zeit nehmen sollen“ oder „Gern hätte ich noch gesagt, dass...“ gehören dazu. „All diese Gedanken dürfen in der Trauerarbeit nicht übergangen werden, sie bedürfen der Beachtung im Gespräch und gemeinsam sollte versucht werden, eine Antwort zu finden.“ Ebenso gehöre es dazu, über viele Erinnerungen – gute und ebenso weniger gute – zu reden.

„Für mich spielt Dankbarkeit in der Begleitung von trauernden Menschen eine große Rolle. Oft wird uns erst nach dem Tod eines Menschen bewusst, wie dankbar wir ihm für vieles sein durften. Deshalb sind Dankbarkeit und Liebe zwei tragende Gefühle im Auf und Ab, in den Wellen der Trauer“, betont Marianne Görnandt.

Das Trauercafé findet am 1. Montag eines Monats von 14 bis 16 Uhr im Geschwister Scholl Haus statt. An diesem Nachmittag gibt es für die Anwesenden manchmal einen Vortrag, ansonsten ein kurzes Referat und gemeinsame Gespräche.